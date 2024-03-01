Новосибирские предприниматели прокомментировали послание президента Владимира Путина

Мы были услышаны

Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», отметил, что президент в своем ежегодном послании уделил много внимания малому и среднему бизнесу, озвучил самые актуальные для предпринимателей вопросы и предложил варианты их решения:

Дефицит кадров

Для решения серьезной проблемы для экономики, связанной с нехваткой кадров, Владимир Путин сообщил о запуске национального проекта — «Кадры».

— До 2028 года предстоит подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей!!! — говорит Салов.

Дробление бизнеса

Владимир Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации (дробление).

— На эту проблему настойчиво указывала «ОПОРА РОССИИ» и мы были услышаны, — комментирует председатель Новосибирского реготделения.

Мораторий на проверки

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал. С 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки.

Кредитные каникулы

Президент предлагает рассмотреть возможность предоставить некрупному бизнесу специальное право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории.

Снижение налоговой нагрузки

Глава государства поручил кабмину с 2025 года предусмотреть механизм ПЛАВНОГО увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с УСН на ОСН, а также представить предложения по смягчению налогового режима для малого и среднего бизнеса. Нужно снизить долговую нагрузку субъектов: списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Сэкономленные средства должны быть направлены в инфраструктурные проекты.

— Путин по-прежнему считает, что развитие МСП в России — это важнейший инструмент повышения конкурентоспособности экономики и увеличения доходов граждан, — заявил Игорь Салов.

Президент решил вопрос кардинально

Наталия Кошелева, зампредседателя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, считает, что в послании озвучена фундаментальная комплексная программа поддержки малого и среднего бизнеса. По ее словам, она также обратила особое внимание на запуск нацпроекта «Кадры».

— Два года назад мы одними из первых подняли вопрос кадрового дефицита, в том числе на производственных предприятиях. Тогда он вызывал раздражение и непонимание во многих властных структурах, так как в основном принято говорить о сокращении уровня безработицы. Я очень рада, что нам в итоге удалось обратить на эту проблему всеобщее внимание, — констатирует Кошелева. — В рамках нацпроекта будет идти работа с молодежью. Уверена, что мы сможем включить в него и наши идеи, проекты, а потом получить результаты, которые будут интересны всем участникам процесса.

Что касается озвученных мер поддержки бизнеса, то, по ее словам, они открывают для компаний МСБ новые горизонты.

— Амнистия для компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации — долгожданное событие. Мы предлагали решения по выходу из ситуации с дроблением бизнеса, но не настолько смелые. Президент решил вопрос кардинально. Отмена штрафных санкций, перерасчета налогов позволит многим предпринимателям сосредоточиться не на борьбе за выживание с отвлечением ресурсов, кадров и т.д., а на развитии компании, наращивании производства, повышении качества выпускаемых товаров, расширении ассортимента, выходе в новые ниши, — говорит Кошелева.

Собеседница Infopro54 отметила, что лично ее очень обрадовало распоряжение кабмину о плавном увеличении налоговой нагрузки для предприятий, которые переходят с упрощенки на общую систему налогообложения.

— Рост компании — это достижение. Бизнес не нужно наказывать значительным увеличением налоговой нагрузки за то, что он наращивает выручку, обороты, создает новые рабочие места. Бесшовный переход с одной налоговой системы на другую позволит предпринимателям адаптироваться без потери финансовой стабильности, — говорит Наталия Кошелева.

Отличным решением эксперт назвала переход от временного моратория на проверки бизнеса к риск-ориентированному подходу.

— Когда вводили мораторий на проверки бизнеса, то многие опасались последствий. Но, несмотря на отсутствие проверок, количество нарушений не увеличилось. Потом мораторий продлили — и снова без последствий. Жизнь доказала, что риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности позволит бизнесу спокойно вести свою деятельность, развиваться, сделает предпринимательскую среду более благоприятной и предсказуемой, — комментирует Кошелева. — Предпринимателям не придется отвлекать ресурсы, сотрудников на плановые проверки.

При этом собеседница Infopro54 отметила, что ряд тем, которые бизнес давно поднимает, в послании президента напрямую не были затронуты. Они были в поручениях, которые глава государства озвучивал ранее, но еще находятся в стадии проработки.

Более чем в 10 раз выросла стоимость патента у некоторых предпринимателей в Новосибирске .

— Лимиты по этим налоговым системам не менялись много лет. На наш взгляд, их нужно повышать пропорционально инфляции, — уверена Наталия Кошелева. — Это пружина, которую нельзя передавливать, которая напрямую тригеррит дробление.

По ее словам, для многих коллег из производственного сектора — предприятий малого бизнеса — очень актуален вопрос снижения налоговой нагрузки.

— Чтобы обеспечить рост импортозамещения, количественный и качественный рост производственных предприятий, нужно вводить плавающую ставку налога в тех сферах, где нам необходимо наращивать производство. Для начинающих предприятий — минимальную, через пару лет, когда встали на ноги — чуть повыше и т.д., — предлагает она. — Сейчас вклад МСП в ВВП страны составляет всего 21%, тогда как в Китае превышает 60%, то есть потенциал роста у нас огромный.

Также предприниматели предлагают снизить страховые взносы. Наталия Кошелева напомнила, что во время пандемии их уже снижали, и в итоге государство собрало больше взносов, чем раньше.

— Сейчас важно изучить опыт субъектов РФ, которые вводили пониженные налоговые ставки для определенных отраслей и продлевали это решение, оценить, какой эффект они получили, — говорит собеседница Infopro54. — Кроме того, президент уделил большое внимание социальным вопросам, связанным с занятостью, поддержкой людей, что важно для экономики и покупательской способности населения.

Отдельно было важно услышать добрые слова президента в адрес предпринимателей за вклад российского бизнеса в общую победу.

В целом хочу сказать, что все озвученные темы не закрыты для обсуждения. Мы будем как и раньше участвовать в проработке конкретных вопросов, аргументированно доказывать и вместе с органами власти пытаться найти решения.

Страна делает акцент на высокие технологии

Руслан Копцев, учредитель ООО «РДЛ», руководитель комитета по информационным технологиям, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отмечает, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин затронул очень больной для бизнеса кадровый вопрос и уделил ему много времени, рассмотрев с разных сторон: с точки зрения демографии, образования, подготовки кадров.

— К этой же теме я бы отнес акцент на увеличение производительности труда за счет цифровых технологий. Это еще один инструмент для сокращения кадрового дефицита и разрывов. В целом лично я очень рад, что тему кадров выделили в отдельный нацпроект. Дефицит рабочих рук — это огромный пласт проблем, которые нужно решать. Это фундамент для движения вперед по всем направлениям, — заявил собеседник Infopro54.

Кроме того, по его словам, президент определил вектор на развитие науки, технологических отраслей и проектов, в том числе промышленных роботов, ИТ-сферы, цифровых технологий, атомной и космической сферы.

— Это серьезные технологические направления, каждое из которых требует огромных финансовых вложений. Очень порадовало, что в исследования и разработки планируется вкладывать до 2% ВВП, также планируется вдвое увеличить расходы государства и бизнеса в научные разработки, подготовить миллион специалистов рабочих профессий именно для высокотехнологичных отраслей, — перечисляет Руслан Копцев. — Меня, как бизнесмена, не может не радовать, что страна делает такой акцент на высокие технологии.

Руководитель ИТ-комитета реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» также заявил, что очень большой эффект будет иметь тренд на модернизацию ИИ, улучшение цифровых библиотек — на это планируется выделить около 9 млрд рублей. Позитивные последствия будет иметь задача по вхождению России к 2030 году в 25 ведущих стран мира по развитию промышленных роботов. Он также поддержал развитие сети инженерных школ, увеличение объемов промышленной ипотеки, внедрение цифровых инструментов в обрабатывающую отрасль.

Еще один блок тем, озвученных президентом, на который Руслан Копцев обратил внимание, — это налоговая сфера. Принципиальный вопрос — прогрессивная шкала налогообложения, что достаточно революционно на текущий момент. Кредитные каникулы для малого бизнеса, меры по поддержке предпринимательства — все это говорит о сохранении ранее запущенных нацпроектов.

— Меня радует, что в послании президента была обратная связь на запросы и обращения бизнеса к власти. Радует, что боли предпринимателей выделяются в отдельные проекты и получают финансирование. Очень хочется верить, что это получит развитие и даст желаемый результат, — говорит собеседник Inforpo54. — В целом, подводя итог, я бы хотел отметить, что лично мне в послании очень бросилась в глаза серьезная ставка на технологическое, кадровое и научное развитие страны. Очень много внимания уделено школьному и вузовскому образованию. Будем развиваться и трудиться в направлении этих векторов. Огромное спасибо президенту за расстановку акцентов, за то, что власть слышит бизнес и граждан.

Нас услышали на федеральном уровне

Александр Буравков, собственник завода тактильного оборудования «ТифлоТехника», член совета Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», также считает одной из наиболее важных тем, поднятых президентом в послании к Федеральному Собранию запуск нацпроекта «Кадры» и подготовку специалистов рабочих профессия.

— Проблема кадров сегодня переросла в колоссальную. Нам, малому бизнесу, приходится брать людей без опыта, за свой счет обучать их рабочим профессиям, а потом крупный бизнес перекупает их на большие деньги — в 2-3 раза больше, чем можем предложить мы. Получается, что от дефицита кадров больше всего страдает малый бизнес, — констатирует собеседник Infopro54. — Например, наше предприятие за два месяца так потеряло трех человек, которые ушли с производства работать в крупную компанию. В итоге у меня встала линия, я не могу производить определенный вид продукции. Так что беда пришла откуда не ждали. Я очень рад, что нас услышали на федеральном уровне и вопрос дефицита кадров будет решаться с помощью нацпроекта.

Предприниматель сообщил, что двумя руками поддерживает предложение президента о введении на шесть месяцев кредитных каникул для малого бизнеса.

— Это очень полезная вещь для предпринимателей, так как периодически у небольших компаний могут возникать сезонные кассовые разрывы, и опция кредитных каникул может оказаться очень кстати, — комментирует Александр Буравков. — К сожалению, я не услышал о послаблении налогового режима для промышленных предприятий МСП. Президент сообщил, что хочет услышать предложения на эту тему. Лично я думал, что они уже прозвучат во время послания, так как для производственных предприятий НДС и прочие налоги — это колоссальная нагрузка. Будем готовить свои предложения, надеюсь, что коллективно сможем добиться того, что для промышленников налоговый режим будет смягчен. Сомневаюсь, что это произойдет до 2026 года, так как на этот период экономический план развития России уже утвержден. Но в 2027 году изменения ставки по НДС или другой налоговой нагрузки для производства вполне могут быть приняты.

Предприниматель порадовался увеличению объема финансирования промышленной ипотеки. Он рассказал Infopro54, что пытался получить такой кредит на расширение производственных помещений в 2023 году, но не вышло, так как закончились лимиты. Возможно, проект удастся реализовать в 2024 году.

В целом по направлению работы завода «ТифлоТехника» Александр Буравков услышал много хороших новостей, которые, по его словам, дают ему много поводов для оптимизма:

Это строительство и модернизация школ, колледжей и вузов, где будут учитываться требования по развитию доступной среды для людей с инвалидностью.

Это развитие сети спортивных объектов. По поручению президента в регионах страны должны в год строиться не менее 350 таких объектов.

Модернизация 75 аэропортов.

Выделение финансирования на благоустройство парков, детских и спортивных площадок.

Выделение более 1 трлн рублей на развитие и строительство объектов здравоохранения.

— Все эти поручения означают, что мы будем получать новые заказы, сможем увеличить объем производства. На эту инфраструктуру приходятся 90% от нашего финансового оборота. Надеемся, что в ближайшие шесть лет мы будем прогрессировать по выпуску продукции и повышению оборота, — говорит Александр Буравков. — Лично я также буду рад тому, что количество современных, оборудованных спортивных объектов, парков, детских площадок, объектов здравоохранения будет расти не только в Центральной России, но и в Сибири, на Дальнем Востоке. В целом я очень рад, что большинство проблем предпринимателей изучаются и будут решаться совместно бизнесом, президентом и правительством. Как сказал Владимир Владимирович, мы одна большая семья, мы все вместе, поэтому сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем.

Что услышали чиновники

Представители крупных промышленных предприятий Новосибирска в ходе подготовки материала отказались комментировать меры поддержки, озвученные в послании президента. Кто-то не слушал его, кто-то пояснил, что не хочет светиться. Один из собеседников редакции отметил: главное в данной ситуации — не мнение бизнеса, предприятий, а то, что услышали из слов главы государства чиновники, в том числе на местах, и как они будут действовать при реализации поручений главы государства.

Ранее редакция рассказывала о том, что работники оборонных предприятий Новосибирска устроили кадровый терроризм.