«НЗХК» реализовал экологический проект стоимостью около 1 млрд рублей

Проект комплексной переработки радиоактивных отходов стартовал на ПАО «НЗХК» (Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». — Ред.) несколько лет назад. В марте 2021 года участок был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию.

— Участок создан с целью обеспечения безопасного обращения с РАО, минимизации их объемов и компактизации ядерного производства в одном комплексе, — пояснил в ходе пресс-тура руководитель проекта комплексной переработки радиоактивных отходов ПАО «НЗХК» Александр Тихонов.

Проект включает в себя несколько этапов:

— Сбор урансодержащих растворов предприятия со всех производственных участков. Растворы собираются в три емкости по 65 куб. м.

— Нейтрализация и осаждение растворов.

— Фильтрация, в ходе которой на центрифуге отделяется твердая фракция, направляемая далее на цементирование по специальной технологии.

— Жидкая фракция направляется на выпаривание. В ходе этого этапа получается дистиллят, который возвращается в технологический процесс, и концентрат, который также отправляется на цементирование.

— Твердый остаток приводится в единую матрицу, упаковывается в первичную тару — 200-литровые бочки, проходит паспортизацию, то есть определение класса отходов.

— Первичная упаковка помещается в специализированный контейнер, который передается на временное хранение федеральному экологическому оператору (ФГУП «ФЭО») с целью дальнейшей передачи для окончательного захоронения специализированной организацией в г. Северск, где завершается строительство площадки для долговременного хранения отходов, — поясняет Тихонов.

Совокупный объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей.

— В течение года мы тестировали технологии для минимизации расходов и компактизации отходов, отбирали лучшие. В итоге 30 июня 2022 года мы полностью прекратили работу пульпопровода и отправку отходов на хвостохранилище «НЗХК», — сообщил начальник отдела охраны труда – заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии ПАО «НЗХК» Иван Пильчик. — Как и планировали, мы технологически замкнули наш производственный процесс: снизили потребление хозпитьевой и технической воды для подпитки градирен, минимизировали количество перемещений сырья и достигли высоких значений экологической безопасности и экономического эффекта. 13 июля состоялась первая отправка контейнеров с радиоактивными отходами, приведенными к критериям приемлемости федеральному экологическому оператору на временное хранение.

По его словам, полный отказ от хвостохранилища в перспективе позволит предприятию экономить около 100 млн рублей в год. С точки зрения экологии за счет запуска проекта объем стоков сократился в 10 раз — с 16 тысяч куб. м до 1,6 тысячи куб. м в год, объем отходов — на 30%.

— Сейчас мы по максимуму извлекаем из отходов очень дорогостоящий и ценный для нас продукт — уран. Для предприятия крайне важно вовлекать его в производственный процесс, так как этот продукт в природе исчерпаем. На захоронение отправляется только то, что с помощью нынешних технологий извлечь невозможно. Хотя я не исключаю, что лет через 10 такие технологии появятся, и мы полностью перейдем на безотходное производство, — комментирует Пильчик.

Напомним, хвостохранилище «НЗКХ» было создано в 1954 году и принимало отходы предприятия почти 70 лет. В 1961 году была законсервирована первая секция. Вторая занимает площадь около 16 га. Строительство третьей началось в 2010 году, но потом было остановлено, так как федеральным законодательством был предписан переход на более экологически безопасные технологии.

Сейчас на хвостохранилище готовится следующий этап работ, предусмотренный в федеральной целевой программе, а именно консервация. Финансирование на эти цели заложено на 2025-2030 годы.

— Это полномасштабный проект, к которому нужно подходить глобально. Проводить серьезные изыскательские работы, разрабатывать проектно-сметную документацию. Думаю, что на начальном этапе на это потребуются не менее 200 млн рублей, — комментирует Иван Пильчик. — На хвостохранилище при поддержке экспертов «ТВЭЛ» мы также будем отрабатывать наилучшие технологии вывода из эксплуатации таких объектов, чтобы потом их можно было транслировать на другие аналогичные проекты, в том числе те, что расположены в наших странах-партнерах.

Для проведения работ по консервации и безопасной изоляции объекта от окружающей среды объект будет передан специализированной отраслевой организации — ФГУП «Радон». На финальном этапе на месте хвостохранилища получится зеленая площадка. Такие проекты компании, входящие в «ТВЭЛ», реализовали уже во многих городах России. После вывода из эксплуатации объект по-прежнему останется под охраной и непрерывным мониторингом.

ПАО «НЗХК» — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России, а также стран Европы и Азии. Один из крупнейших мировых производителей металлического лития и его солей.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана и стабильных изотопов.