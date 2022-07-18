СПК увеличит скорость упаковки мяса, фарша и котлет

Руководство СПК планирует увеличить скорость выпуска и упаковки продукции, что позволит быстрее окупить новый завод, а сотрудникам – увеличить доход.

Для оптимизации в компании выбрали участок производства и упаковки мясных полуфабрикатов: мясные отруба, фарши, котлеты и тефтели, который работает на новом заводе по убою КРС с мясоперерабатывающим цехом в Черепановском районе. В 2021 году объем выпуска всей продукции завода составил 13 тысяч тонн, при этом производственная мощность позволяет выпускать практически в два раза больше.

Завод запустился в конце прошлого года, там используются новые технологии и современное оборудование, общий объем инвестиций в проект составил порядка 2 млрд рублей. Используя возможности нацпроекта «Производительность труда», СПК рассчитывает быстрее выйти на окупаемость проекта.

«Цех изготовления и упаковки полуфабрикатов в таких масштабах – это новый опыт для компании на новом высокопроизводительном оборудовании. И мы считаем, что это один из самых сложных участков в части планирования производства, равномерного распределения нагрузки как на оборудование, так и на сотрудников» – говорит заместитель директора по финансам ООО «СПК» Алексей Шерстнев.

По словам генерального директора филиала «Черепановский» Вячеслава Филонова, у сотрудников сдельная заработная плата, поэтому если увеличится количество и скорость выпуска продукции, то увеличится и доход работников.

Руководство завода рассчитывает, что сотрудники активно включатся в процесс внедрения инструментов бережливого производства на предприятии. Сопровождать реализацию проекта будут эксперты Регионального центра компетенций. Также компания планирует воспользоваться мерой поддержки участников нацпроекта – льготным займом под 1% годовых, который предоставляет Фонд развития промышленности.

СПРАВКА

История «Сибирской продовольственной компании» (ООО «СПК») началась в Новосибирске в 1994 году с небольшого мясоперерабатывающего цеха. За более чем 27 лет развития производитель вырос до крупного холдинга с мощностью производства до 300 тонн готовой продукции в сутки. СПК постоянно расширяет ассортимент продукции, контролирует качество и безопасность на всех этапах: от закупки сырья до поставки готовой продукции на прилавки.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками нацпроекта уже стали 63 новосибирские компании. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.