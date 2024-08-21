О комете, которую можно увидеть раз в 70 лет, рассказали ученые из Новосибирска

Астрофизики НГУ сообщили о приближающейся к Земле комете, которую можно увидеть раз в 70 лет. Ее название C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS, Цзыцзиньшань–ATLAS).

— Это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей. Периодичность ее появления составляет около 70 лет, — отмечают ученые.

Её можно будет наблюдать как ночью, так и днём. При приближении к Солнцу комета станет более яркой, а её хвост будет более протяженным.

В 10-х числах октября комета будет видна на вечернем небе северного полушария. Хотя с каждым днём она будет становиться всё менее яркой, зато поднимется над горизонтом выше. Это значит, что наблюдать за ней станет легче, и она будет оставаться в поле зрения более длительное время.

Видимые глазом кометы — явление редкое и впечатляющее. Такие космические объекты можно было увидеть только в 90-е годы прошлого столетия.

Ранее редакция сообщала о том, что комету Ольберса можно будет увидеть в небе над Новосибирском.