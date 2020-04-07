О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ

Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул — с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина, Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в Банке действуют специальные инициативы как для действующих так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Открытие расчетного счета без посещения офиса Банка, с использованием услуги «Выездной Сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис Банка для открытия счета.

Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрено в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчетного счета.

Для всех клиентов, открывших первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ, с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете.

Акция “Вся Медицина” направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчетного счета, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.