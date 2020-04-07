«Швабе» расширяет сотрудничество с вузами

Новосибирское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех подписало соглашение о сотрудничестве с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщили в пресс-службе компании.

Программа двухстороннего взаимодействия Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) Холдинга «Швабе» и ТУСУР предполагает совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области проектирования, производства и испытания изделий, целевое обучение студентов, участие предприятия в проектной работе студентов, в том числе выполнение проектов по тематике НПЗ.

— Для нас это первый опыт взаимодействия с ТУСУР. Соглашение о сотрудничестве подразумевает не только подготовку специалистов в интересах НПЗ, но и повышение квалификации и переподготовку действующих инженеров-конструкторов и инженеров-технологов завода. Кроме того, мы планируем организацию стажировок и практик студентов на предприятии по индивидуальной программе, — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

По его словам, практику по индивидуальной программе под руководством высококвалифицированных наставников в подразделениях конструкторского комплекса (КК) предприятия «Швабе» будут проходить студенты четырех факультетов ТУСУР – это факультет вычислительных систем, радиоконструкторский, радиотехнический и факультет систем управления.

Учащихся задействуют в реальном процессе создания продукции в трех управлениях КК НПЗ: разработки, проектирования электронных схем и программного обеспечения, а также конструирования специальной и гражданской продукции. Во время практики студенты выполнят ряд конкретных задач – результаты этой работы оценят эксперты, которые вынесут решение о возможности дальнейшей профессиональной деятельности на заводе.

На время обучения на предприятии каждый учащийся будет официально трудоустроен и обеспечен жильем. Кроме того, для молодых специалистов в рамках официального трудоустройства в будущем, после окончания вуза, НПЗ предоставляет бонусы, включая компенсацию аренды жилья в Новосибирске.

Фото: с сайта компании