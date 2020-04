10 важных навыков, которые будут вам необходимы в ближайшем будущем

Также активно ведутся работы над искусственным интеллектом и машинным обучением, современными материалами, биотехнологиями и геномикой.

Эти события изменят наш жизненный уклад. Некоторые рабочие места исчезнут, другие будут развиваться, а та работа, которая даже не существует сегодня, станет обычным явлением. Нет сомнений в том, чтобы стать успешным в будущем, мы должны усовершенствовать свои навыки в соответствии с темпами развития.

В новом отчете «Будущее рабочих мест», прозвучавшем на Всемирном Экономическом Форуме, рассматривались вопросы занятости, навыков и рабочей силы в ближайшем будущем. В данном отчете можно увидеть, какие навыки потеряют ценность, а какие выйдут на первый план.

Творческое мышление станет одним из основных навыков, которые будут необходимы работникам в будущем. С множеством новых продуктов, новых технологий и новыми подходами к самой работе, сотрудникам будет просто необходимо стать более творческими, чтобы извлечь выгоду из данных изменений. Роботы могут помочь в быстрой реализации идеи, но они не могут быть такими же креативными, как люди (пока).

В то время как умение вести переговоры занимает одно из ведущих мест в списке навыков в 2015 году, в 2020-м они начнут выпадать из первой десятки, поскольку машины, использующие массу данных, начнут принимать за нас решения. Опрос IT-специалистов, проведенный Всемирным Советом по будущему программному обеспечению и обществу (Global Agenda Council on the Future of Software and Society), показывает, что машины с искусственным интеллектом станут частью совета директоров компаний к 2026 году.

Точно так же с умением слушать и контролем качества, которые сегодня считаются основными навыками, полностью исчезнут из топ-10. Эмоциональный интеллект, который не состоит в топ-10 сегодня, станет одним из ведущих навыков в ближайшем будущем.

Характер грядущих изменений будет в основном зависеть от самой отрасли. Например, компании в области медиа и развлечений уже претерпели значительные изменения за последние пять лет. Но это пока не коснулось финансовой отрасли и инвестиций.

Тем, кто работает в сфере продаж и производства, будут необходимы новые навыки, как, например, технологическая грамотность. Уже сегодня мы можем сказать, что облачные технологии и мобильный интернет значительно влияют на нашу работу. Искусственный интеллект, 3D-печать и новые виды материалов все еще находятся на ранней стадии использования, но темпы изменений будут быстрыми.

Изменения не будут ждать нас. Уже сегодня каждый должен задуматься о совершенствовании своих навыков под те тенденции, которые мы только что перечислили. И если уж так вышло, что мы вынуждены много времени проводить дома, есть хорошая возможность для самообучения. Можно посмотреть видеокурсы, почитать интересный материал на тренинг-сайтах, как Your Mentor, и послушать экспертов в этом направлении. Не теряйте свое время попусту.