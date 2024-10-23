В Новосибирске открыли мемориальную доску бойцу СВО

В Первомайском районе Новосибирска на доме, где жил машинист метрополитена Данила Крапивин, установлена мемориальная доска в память о его героическом подвиге. В октябре 2023 года Данила Крапивин пал смертью храбрых, выполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Он штурмовал авдеевские опорные пункты под селом Красногоровка.

Мемориальная доска установлена по адресу: улица Марата, 13.

— Боец 15-й бригады «Чёрные гусары», входящей в группировку «Отважные» (группировка «Центр»),— сказано в тексте, выгравированном на доске.

Героя наградили медалью «За воинскую доблесть» второй степени и орденом Мужества (посмертно).

Ранее редакция сообщала о том, что отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска.