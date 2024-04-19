Около 1,2 млрд рублей вложили покупатели в апартаменты Новосибирска в марте

В марте 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области куплено 204 апартамента на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

— Это наивысший показатель с октября 2023 года, когда этот сегмент рынка недвижимости вырос до рекордной отметки в 1,35 млрд рублей, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Напомним, в феврале в Новосибирске покупатели купили 119 лотов на сумму 744 млн рублей. Таким образом, за месяц рост составил 70% в натуральном выражении и 60% — в денежном.

При этом, средняя стоимость юнита с февраля снизилась с 6,2 млн рублей до 5,2 млн рублей. Эксперты считают, что одной из причин снижения средней цены является выход на рынок новых проектов, которые на старте продаж наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций и имеют потенциал для дальнейшего роста.

— Мы видим оживление спроса на апартаменты, и это было ожидаемо. Изменения на рынке недвижимости практически не повлияли на спрос в данном сегменте. Да, в январе и феврале мы наблюдали снижение объема продаж, но это было обусловлено, скорее, сезонностью, нежели отсутствием интереса, — отметил коммерческий директор бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников.

Он добавил, что в Новосибирске строится и уже сдается много проектов, которые отвечают таким требованиям покупателей, как высокий уровень комфорта, гостиничный сервис, удобная локация и богатая инфраструктура.

По информации бизнес-сообщества, лидерами по объему продаж стали Freedom, АЭРОН, GAGARIN CITY, IQ Aparts и Apartville. Все они находятся на разных стадиях строительства: от этапа фундамента до стадии сдачи объекта.

Напомним, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров высказывал мнение о том, что одним из факторов, которые оказывают влияние на рост продаж апартаментов, является дефицит офисных помещений высокого класса. В 2023 году доля свободных площадей в них сократилась до 2%. Потенциальные арендаторы сталкиваются с дефицитом офисов, особенно при поиске помещений от 5 000 кв. метров и больше.

По данным департамента по строительству мэрии Новосибирска, в 2023 году в городе были введены в эксплуатацию 2 гостиницы на 367 номеров, в которых нежилые помещения продаются как апартаменты.

Ранее редакция сообщала, что 23 комплекса апартаментов сегодня строятся в Новосибирске. За год площадь таких объектов в городе выросла на 50% и составляет уже 9% от площади всех строящихся квартир в Новосибирске.