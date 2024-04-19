Потепление до +11 на выходных прогнозируют синоптики в Новосибирске

Новосибирцев ожидает потепление до +11 градусов на грядущих выходных.
По данным «Яндекс.Погода», утром 20 апреля будет до +5, днем и вечером температура повысится до +10. Ночью она опуститься до +3.
Отметим, что весь день в субботу метеорологи обещают ясную погоду.
УФ-индекс ― 4, средний. Магнитное поле ― спокойное.
21 апреля весь день будет пасмурно, а ночью ожидается небольшой дождь.
Утром и днем температура, по прогнозам, поднимется до +7…+9, а вечером и ночью столбик термометра будет показывать до +11.
УФ-индекс ― 2, низкий. Магнитное поле ― спокойное.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на паводковую ситуацию.
Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028
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