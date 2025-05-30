О погоде в июне в Новосибирске рассказал главный синоптик Сибири

В апреле и мае в Новосибирской области резко потеплело, что вселило надежду сибиряков на летнюю погоду. Дачники успели перевыполнить план по высадке растений. Однако последние пять дней мая расстроили всех.
Тем не менее, в июне возвратных заморозков в Новосибирской области не будет. В первые десять дней месяца средняя суточная температура превысит норму на 2-4 градуса.
— Уже в ближайшие сутки в Новосибирской области ночные температуры повысятся до +7…+12 градусов, по восточной части еще ближайшую ночь +3…+8 градусов с дальнейшим нарастанием тепла в ночные часы до +9…+14 градусов, — отметила Анна Лапчик, начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы.
По ее словам, погода в июне останется непредсказуемой. Синоптики предупреждают о возможном похолодании в начале второй декады.
— Безусловно, не до таких значений, которые мы отмечали в последней пятидневке мая, но до +6…+11 градусов в ночные часы и в дневные ближе к +20, +17…+20 градусам. Такое вот понижение в начале второй декады возможно, — отметила Лапчик.
Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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