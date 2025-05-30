Жара и лето придут в Новосибирск на выходных

В Новосибирской области после внезапного похолодания и снега ожидается резкое потепление. 30 мая возможен дождь, и температура поднимется до +15 градусов, как сообщает Западно-Сибирское УГМС.

31 мая ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 °C, а днём поднимется до +21…+26 °C. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с запада: ночью со скоростью 3-8 м/с, а днём — до 13 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

1 июня в темное время суток столбик термометра опустится до +8…+13 °C, а днём повысится до +24…+29 °C. Осадков не ожидается, но местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер останется западным, со скоростью 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Согласно Gismeteo, 2 июня в Новосибирске будет солнечно, и воздух прогреется до +28 градусов.

С 30 мая по 2 июня в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Первую неделю лета метеорологи обещают очень жаркой, к следующим выходным возможны грозы.

Ранее редакция сообщала о том, что непогода придет в Новосибирск на предстоящей неделе. В город вернется тепло только в выходные.