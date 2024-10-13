О скором нашествии ворон предупредили жителей Новосибирска

Жителей Новосибирска предупредили о нашествии ворон. Массовый прилёт черномазых пернатых ожидается из Кемеровской области и Красноярского края. О предстоящей вороньей атаке заявил новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

— Ворон это довольно обычная для наших лесов и животноводческих хозяйств птица. Особенно надоедливая — помесь чёрной вороны с серой. Они называются «чумазые». Зона гибридизации этих двух видов находится восточнее Новосибирской области — на границе Кемеровской области и Красноярского края. Оттуда это разномастное воронье летит на зиму в Новосибирск, куда их влечет обилие мусорных полигонов и наличие мест ночевки на крышах многоэтажек, — пояснил изданию VN.ru биолог.

Вороньи скопления в черте сибирского мегаполиса наблюдаются учёными уже более 40 лет. А в последние годы из-за развития искусственного освещения улиц чумазые стремятся перебраться в самый центр города. Такое необычное соседство доставляет новосибирцам дискомфорт. Громкое карканье и прилетающий на машины помет раздражает горожан.

По словам орнитолога, прилёт ворон ожидается в середине октября.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска пожаловались на нашествии крылатых насекомых. Мелкими насекомыми были облеплены окна домов, они роились перед глазами прохожих, оседали на волосах и одежде горожан. Оказалось, что это были вовсе не мошки.