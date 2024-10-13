10-летний мальчик пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска иномарка сбила 10-летнего мальчика-велосипедиста. Авария произошла в субботу, 12 октября.

По данным Госавтоинспекции, 30летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Creta ехал по внутридворовой территории улицы Лежена. Возле дома №17 водитель сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

— В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу, характер полученных травм уточняется. На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитимском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Виновника аварии объявили в розыск.