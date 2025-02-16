Новосибирск лидирует по росту цен на рынке вторичной недвижимости

Цены на вторичное жилье в Новосибирске продолжают расти. Только за январь 2025 года они прибавили 1,2%, поднявшись до 120 тыс. руб. за квадратный метр. С таким показателем столица Сибири возглавила рейтинг городов-миллионников по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за январь 2025 года по отношению к декабрю. Об этом рассказали аналитики «Яндекс. Недвижимость».

На фоне роста цен на вторичное жилье в городе планомерно сокращается количество доступных предложений, за январь их стало меньше на 3,8%. При этом объем предложения в этом сегменте недвижимости снижается не только в Новосибирске, но по всей России. В среднем по стране этот показатель упал до 6,1%. Лидерами падения оказались Казань, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород и Казань.

— В более отдаленной перспективе мы скорее всего увидим стагнацию спроса и предложения. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика — ожидание роста спроса со стороны покупателей. Все эти факторы говорят о том, что значительный рост предложения наступит не раньше начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, — сообщил коммерческий директор сервиса «Яндекс. Недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Новосибирске составила 115 тысяч рублей. За месяц она не изменилась. По сравнению с декабрем прошлого года цена «квадрата» выросла на 5,7%.