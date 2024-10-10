Рекламодателям

«Обдираловка»: Депутат Госдумы Ренат Сулейманов раскритиковал утилизационный сбор

  • 10/10/2024, 17:00
«Обдираловка»: Депутат Госдумы Ренат Сулейманов раскритиковал утилизационный сбор
Он заявил, что правительство намерено повышать утильсбор ежегодно, вплоть до 2030 года

С начала октября утилизационный сбор на автотранспорт в России вырос на 70-85%. Автомобили уже начали дорожать. Пока цены выросли незначительно. Это связано с тем, что дилеры еще распродают запасы машин, завезенных до 1 октября. Когда запасы закончатся, скачок цены будет неизбежен.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов уверен, что это не последнее повышение цены. Он уверен, что правительство намерено повышать утильсбор ежегодно, вплоть до 2030 года. Таким образом, общее удорожание составит 256 тысяч рублей для автомобиля с объемом двигателя от одного до двух литров, с двух до трех литров — 718 тысяч, а свыше трех — миллион и более.

— Фактически утильсбор сейчас представляет собой новый налог на средний класс, желающий приобрести новый импортный автомобиль, и суррогатную заградительную таможенную пошлину. Теперь, по мнению правительства автомобиль — это роскошь, а не средство передвижения. Обоснование — развитие отечественного автопрома — не выдерживает критики. Если вы сами не способны организовать производство качественного массового отечественного автомобиля, фискальными мерами и суррогатными пошлинами вы этого не добьетесь, — считает Ренат Сулейманов.

Руководитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков полностью согласен с депутатом.

— Это один из способов отъёма денег у населения. Но альтернативы я не вижу. Государству нужны деньги и люди вынуждены платить, — констатирует Ашурков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют ежегодную индексацию транспортного налога привязать к стоимости бензина. 

Фото freepik, автор: senivpetro

141

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цены на автомобили утильсбор Новосибирск


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева — о росте популярности IPO и потенциале сибирских компаний

На 1 октября российский бизнес через IPO привлек более 96 млрд рублей.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Автоподставщики получили 3 млн рублей за инсценированные ДТП в Новосибирске
10/10/24 18:30
Право&Порядок Страхование
Цены на сливочное масло резко взлетели в Новосибирской области
10/10/24 18:00
Бизнес Экономика
Автохамов, напавших на сотрудника Росгвардии в Новосибирске, отправили в СИЗО
10/10/24 17:36
Право&Порядок
Переобуть автомобиль на зимнюю резину в Новосибирске стоит от 1200 рублей
10/10/24 17:30
Бизнес Общество Транспорт
«Обдираловка»: Депутат Госдумы Ренат Сулейманов раскритиковал утилизационный сбор
10/10/24 17:00
Власть Общество Политика
Пятый день сервис «Электронный город» находится под DDoS-атакой
10/10/24 16:30
Бизнес Общество
Противотанковую мину нашли за мусорным баком в Новосибирске 
10/10/24 16:15
Общество Право&Порядок
Лицеист НГТУ стал лучшим в международной олимпиаде по финансовой безопасности
10/10/24 16:00
Общество
«СпецТрансСтрою» нашли замену для завершения дороги к СКИФу
10/10/24 15:45
Бизнес
Умер бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов
10/10/24 15:00
Общество
Шесть хостелов с мигрантами-нелегалами закрыли в Хилокском жилмассиве
10/10/24 14:45
Право&Порядок
Число людей с психическими расстройствами выросло после пандемии
10/10/24 14:30
Общество
Центры реабилитации для бойцов СВО откроют на правом берегу Новосибирска
10/10/24 14:30
Общество
В издательстве «СовСибирь» откроют центр консервации и реставрации книг
10/10/24 14:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирскую область из-за рубежа вернулись около 70 тысяч соотечественников
10/10/24 13:30
Общество
Более половины конкурсов на вывоз мусора в Новосибирской области не состоялись
10/10/24 13:15
Бизнес Власть
Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей
10/10/24 13:05
Недвижимость
Третью ГЧП-поликлинику сдают в Заельцовском районе Новосибирска
10/10/24 13:00
Медицина Общество
После года взаперти ребёнок-инвалид переехал в новую квартиру в Новосибирске
10/10/24 12:30
Общество
Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске
10/10/24 12:00
Бизнес Право&Порядок
Популярное
Девушка отомстила за измену, разбив машину бывшему парню в Новосибирске
10/10/24 15:45
По окнам высотки на Кавалерийской в Новосибирске стреляет неизвестный
10/10/24 15:30
Ложная аневризма аорты спасла пациента Мешалкина от смерти
10/10/24 12:15
Трое подростков получили травмы в ночном ДТП в Новосибирске
10/10/24 10:30
На выходных в Новосибирске на левом берегу развернется ярмарка
9/10/24 16:30
Новосибирск занял третье место в списке городов России по нецензурной брани
9/10/24 16:00
Новости компаний
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска