«Обдираловка»: Депутат Госдумы Ренат Сулейманов раскритиковал утилизационный сбор

С начала октября утилизационный сбор на автотранспорт в России вырос на 70-85%. Автомобили уже начали дорожать. Пока цены выросли незначительно. Это связано с тем, что дилеры еще распродают запасы машин, завезенных до 1 октября. Когда запасы закончатся, скачок цены будет неизбежен.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов уверен, что это не последнее повышение цены. Он уверен, что правительство намерено повышать утильсбор ежегодно, вплоть до 2030 года. Таким образом, общее удорожание составит 256 тысяч рублей для автомобиля с объемом двигателя от одного до двух литров, с двух до трех литров — 718 тысяч, а свыше трех — миллион и более.

— Фактически утильсбор сейчас представляет собой новый налог на средний класс, желающий приобрести новый импортный автомобиль, и суррогатную заградительную таможенную пошлину. Теперь, по мнению правительства автомобиль — это роскошь, а не средство передвижения. Обоснование — развитие отечественного автопрома — не выдерживает критики. Если вы сами не способны организовать производство качественного массового отечественного автомобиля, фискальными мерами и суррогатными пошлинами вы этого не добьетесь, — считает Ренат Сулейманов.

Руководитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков полностью согласен с депутатом.

— Это один из способов отъёма денег у населения. Но альтернативы я не вижу. Государству нужны деньги и люди вынуждены платить, — констатирует Ашурков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют ежегодную индексацию транспортного налога привязать к стоимости бензина.