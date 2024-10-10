Пятый день сервис «Электронный город» находится под DDoS-атакой

Сервис «Электронный город» продолжает отбиваться от DDoS атаки. Это уже пятый день, когда его атакуют хакеры.

Жители Новосибирска жалуются на перебои в работе интернета и домофонов.

Специалисты компании на данный момент «без сна и отдыха ведут работы по восстановлению», сообщает провайдер ООО «Новотелеком».

Стоит отметить, что атака началась еще в воскресенье, 6 октября.

В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» жителям сообщили, что за предоставленные неудобства будет сделан перерасчет.

— Нужно будет обратиться к нам в личные сообщения, когда влияние DDoS атаки полностью устранится, — говорится в сообщении паблика.

Ранее редакция сообщала о том, что сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров.