Пятый день сервис «Электронный город» находится под DDoS-атакой

Сервис «Электронный город» продолжает отбиваться от DDoS атаки. Это уже пятый день, когда его атакуют хакеры.
Жители Новосибирска жалуются на перебои в работе интернета и домофонов.
Специалисты компании на данный момент «без сна и отдыха ведут работы по восстановлению», сообщает провайдер ООО «Новотелеком».
Стоит отметить, что атака началась еще в воскресенье, 6 октября.
В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» жителям сообщили, что за предоставленные неудобства будет сделан перерасчет.
— Нужно будет обратиться к нам в личные сообщения, когда влияние DDoS атаки полностью устранится, — говорится в сообщении паблика.
Ранее редакция сообщала о том, что сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров.
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