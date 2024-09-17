Транспортный налог в Новосибирске хотят привязать к стоимости бензина

Минфин Новосибирской области прорабатывает законопроект, направленный на актуализацию ставок по транспортному налогу. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщила Галина Николаева, начальник управления прогнозирования Минфина. Она напомнила, что в текущем исчислении транспортного налога отсутствует механизм его ежегодной индексации, тогда как цена на топливо, машины растет, также как и расходы на ремонт и содержание дорог.

— Средняя зарплата в регионе за три года выросла на 58,2%, цена легкового автомобиля — на 47,7%, цена на бензин — на 10,6%. В целом индекс потребительских цен в области за три года вырос на 28,5%, — отметила чиновница.

Напомним, в Новосибирской области транспортный налог повысили в 2021 году. До этого в последний раз он индексировался в 2006 году. Отмечалось, что за счет индексации в бюджет ежегодно дополнительно будут поступать около 400 млн рублей.

— За 15 лет ставки транспортного налога перестали обеспечивать финансирование дорожной отрасли в части ремонтов и содержания дорог. Чтобы это не повторилось, мы предлагаем привязать ставки транспортного налога к экономическим реалиям, — отметила Галина Николаева.

По ее словам, в 2021 году сумма транспортного налога по самому распространенному в области автомобилю мощностью до 150 л.с. Lada Granta составляла 1136 рублей в год, то есть стоимость полбака бензина. На данный момент полбака бензина стоят 1256 рублей, то есть рост составляет 10,6%.

— Предлагаем взять стоимость половины бака бензина за ориентир планомерной индексации ставки транспортного налога в Новосибирской области, — пояснила Николаева.

По ее словам, за счет такой индексации, по сравнению с действующим нормативом, в бюджет региона дополнительно поступят 224 млн рублей.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко предложил принять законопроект в первом чтении, но детально пообсуждать его с общественниками, чтобы узнать их мнение о привязке транспортного налога к стоимости бензина.

Депутат Владимир Анисимов отметил, что заполняемость, а значит, и стоимость бака бензина у Lada Granta и Toyota Camry отличается в три раза.

— Мне кажется, не очень правильно брать за основу этот индикатор, — отметил Анисимов. — Кроме того, насколько своевременным будет это решение? ЦБ увеличил ключевую ставку и не исключает очередное повышение, чтобы сдерживать инфляцию, а мы ее, наоборот, будем разгонять?

Напомним, уведомления об оплате транспортного налога по проиндексированным ставкам новосибирцы начали получать осенью 2023 года. Новые цифры неприятно удивили многих жителей региона: по многим автомобилям платеж вырос почти в два раза. К примеру, для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ставка налога за 1 л.с. была увеличена с 10 до 15 рублей.

По данным Минфина, за 8 месяцев 2024 года в бюджет региона по транспортному налогу поступили почти 906 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы задолжали 8 млрд в бюджет региона. Из них 1,1 млрд приходились на транспортный налог.