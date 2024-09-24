Мэр Новосибирска предложил разделить департамент транспорта на две структуры

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выступил с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры.

По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений мэрии. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

— Такое решение позволит усилить направления, важные для комфортного проживания в городе. По этому вопросу идёт диалог, рассчитываю на поддержку депутатов, — говорится в сообщении Кудрявцева в Телеграм.

Также мэр напомнил, что город в 2,5 раза увеличивает штат рабочих бригад для уборки улиц, это позволит содержать их в нормативном состоянии.

Напомним, за последние несколько лет в городе сменилось несколько руководителей транспортного департамента. Должность достаточно долго была вакантной. Экс-глава ведомства Константин Васильев и его зам Олеся Богомазова сейчас находятся под следствием. В июне главой транспортного департамента назначен Иосиф Кодалаев.

Ранее редакция сообщала о том, что Евгений Улитко назначен начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.