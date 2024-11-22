O’stin расширяет присутствие в Новосибирске

Бренд российского fashion-ритейлера O’stin FACE CODE открыл первую локацию в Новосибирске. Она расположена в ТЦ МЕГА.

— МЕГИ по всей России, включая нашу, давно сотрудничают с O’stin, — отметила Светлана Лансфорд, управляющая МЕГИ Новосибирск.

O’stin — международный бренд одежды для женщин, мужчин и детей. В сеть входит более 630 магазинов, говорится на сайте компании. Они работают в России, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Белоруссии. В 2023 году себестоимость продаж O’stin достигла 25,55 млрд рублей, увеличившись с 21,29 млрд рублей в 2022-м. Валовая прибыль компании сократилась с 30,82 млрд до 30,5 млрд рублей, а прибыль от продаж снизилась с 13,07 млрд до 9,698 млрд рублей, отмечал TAdviser со ссылкой на данные «Контур Фокус». Выручка компании составила 56,06 млрд рублей против 52,1 млрд рублей в 2022-м. Чистая прибыль ритейлера снизилась с 9,01 млрд до 5,7 млрд рублей.

Компании также принадлежит бренд Funday, под которым с 2013 г. работают магазины одежды для всей семьи. Сеть бренда FACE CODE компания начала развивать с сентября 2024 года. Первый магазин открылся в Воронеже.

Основателями O’stin являются учредители компании «Илион», которая создала бренд «Спортмастер». По данным ЕГРЮЛ, с ноября 2022 года компания O’stin принадлежит «Фэшн солюшнс лтд» (Гонконг).

В Новосибирске ритейлер O’stin представлен 9 филиалами, которые работают в ключевых торговых центрах города: «Галерее Новосибирск», «Ауре», «Сибирском Молле» и т.д. Бренд O’stin также представлен в ТЦ Мега. Кроме того, в городе работает дисконт-центр ритейлера. В ТЦ Мега также есть локации брендов «Спортмастер» и Funday.

Ранее редакция сообщала о том, что потребители уходят за покупками в онлайн и Новосибирск вошел в топ регионов России по росту числа покупок на маркетплейсах.