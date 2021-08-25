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Уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере возбудили в Новосибирске

  • 25/08/2021, 16:45
Автор:
Новости Новосибирска
Директору коммерческой организации в качестве коммерческого подкупа были переданы свыше 1,5 млн рублей.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Подозреваемый предложил представителю транспортно-логистической компании передавать ему в качестве коммерческого подкупа денежные средства за увеличенное количество поставок товаров в объеме 3% от оборота. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Уточняется, что дело возбуждено в отношении 34-летнего директора коммерческой организации.

— Предварительно установлено, что в период с июля 2020 года по май 2021 года подозреваемый предложил представителю транспортно-логистической компании передавать ему в качестве коммерческого подкупа денежные средства за увеличенное количество поставок товаров в объеме 3% от оборота. После чего, в указанный период времени, фигуранту по делу были переданы денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Добавляется, что директора коммерческой организации в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com автор: sajinka2

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело СУ СКР по НСО коммерческий подкуп


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