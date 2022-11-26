Объем платных туристских услуг в Новосибирске составил более 14 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2022 года Новосибирская область занимает 1 место в Сибирском федеральном округе по количеству туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (16 место в России) и 1 место по объему платных туристских услуг (8 место в России): объем средств составил 14 383,6 млн руб., что на 117 % выше, чем в 2021 году. Об этом заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала на заседании Общественного совета при Минэко региона.

Важным изменением следующего года станет введение нулевой ставки УСН для новичков в гостиничной сфере.

— С 1 января 2023 года вступает в силу законопроект о внесении изменений в закон Новосибирской области от 16.10.2003 №142-Оз «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». Малый и средний бизнес в сфере предоставления услуг по размещению в гостиницах и санаториях (ОКВЭД 55) первые 2 года не будут платить налог, что даст дополнительный стимул для увеличения количества субъектов МСП в сфере гостеприимства, — отметила Анна Павлова.

Напомним, с начала 2022 года в регионе действует туристическая госпрограмма, благодаря которой предоставляются субсидии муниципалитетам на создание условий по развитию сферы туризма и оказывается грантовая поддержка предпринимательским инициативам.

Ранее редакция сообщала, что в Маслянино предлагают создать особую экономическую зону, связанную с туризмом.