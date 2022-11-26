Рекламодателям

Объем платных туристских услуг в Новосибирске составил более 14 млрд рублей

  • 26/11/2022, 16:14
развитие туризма
По этому показателю регион занимает 8 место в России.

По итогам 9 месяцев 2022 года Новосибирская область занимает 1 место в Сибирском федеральном округе по количеству туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (16 место в России) и 1 место по объему платных туристских услуг (8 место в России): объем средств составил 14 383,6 млн руб., что на 117 % выше, чем в 2021 году. Об этом заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала на заседании Общественного совета при Минэко региона.

Важным изменением следующего года станет введение нулевой ставки УСН для новичков в гостиничной сфере.

— С 1 января 2023 года вступает в силу законопроект о внесении изменений в закон Новосибирской области от 16.10.2003 №142-Оз «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». Малый и средний бизнес в сфере предоставления услуг по размещению в гостиницах и санаториях (ОКВЭД 55) первые 2 года не будут платить налог, что даст дополнительный стимул для увеличения количества субъектов МСП в сфере гостеприимства, — отметила Анна Павлова.

Напомним, с начала 2022 года в регионе действует туристическая госпрограмма, благодаря которой предоставляются субсидии муниципалитетам на создание условий по развитию сферы туризма и оказывается грантовая поддержка предпринимательским инициативам.

 

Ранее редакция сообщала, что в Маслянино предлагают создать особую экономическую зону, связанную с туризмом. 

Фото со страницы фестиваля «В Сибири — есть» ВК

96

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : развитие туризма


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
промышленный парк

Управляющие компании промышленных парков выводят резидентов на экспорт

Или чем может УК помочь своим партнерам после того, как площадка индустриального парка заполнится.
Читать статью >>
утилизация мусора

На «мусорные» концессии в Новосибирске заявилась компания, связанная с собственником «Руссоли»

Всего в тендере принимают участие три претендента.
Читать статью >>
точечная застройка

Торговые площади «преемник» «Универсама» обещает сохранить

О высотной застройке «вслух» пока не говорят.
Читать статью >>
поправки в бюджет

Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей

А сколько после поправок в бюджет дойдет до областного центра?
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

В Барнауле повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

26/11/2022, 14:45

Гендиректора новосибирского застройщика отправили под домашний арест

26/11/2022, 12:38

«Ебидоёби» планирует активно открывать проекты по франшизе за границей

26/11/2022, 10:14

Стоит ли оформлять самозанятость?

26/11/2022, 08:45
Популярное

Синдром беспокойных ног

26/11/2022, 10:10

Календарь магнитных бурь на декабрь 2022 года

26/11/2022, 10:05

Xiaomi объявила о начале продаж ноутбука RedmiBook 15 в России

25/11/2022, 14:53
Новости компаний

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфонов

25/11/2022, 10:24

Банк «Левобережный» принял участие в награждении победителей областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2022 года»

24/11/2022, 17:51

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска