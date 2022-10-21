В Маслянино проектируют особую экономическую зону

— Мы прорабатываем вопрос о создании в Маслянинском районе особой экономической зоны (ОЭЗ) с акцентом на туризм. Практика других субъектов федерации показала, что это интересно для инвесторов, так как они получают преференции и начинают активнее вкладываться в новые проекты, — сообщила на выездном заседании бюджетного комитета регионального парламента директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

— Уже сейчас мы видим, что инвестор пошел на территорию района, развивается туристическая инфраструктура. К нам постоянно поступают звонки от предпринимателей, которые интересуются условиями создания в Маслянино профильных проектов, они приезжают на наши совещания, задают вопросы, изучают документы. Особая экономическая зона позволит ускорить процесс создания инфраструктуры, позволит привлечь больше гостей, будет способствовать улучшению экономической ситуации в районе, — говорит Воротников.

Корреспонденту Infopro54 она пояснила, что сейчас в центре разрабатывается мастер-план особой экономической зоны, изучаются практики других регионов.

По ее словам, только за последние годы в Маслянино построены несколько музейных комплексов и намечено создание новых. Например, второго музея по золотодобыче. Инвесторы открыли кемпинг, строится кафе «Штольня», экоотель, гостевые дома, разрабатываются интересные маршруты для туристов. В районе открыла представительство турфирма «Олимпия-Райзен Сибирь».

— Нам повезло. Мы в районе можем развивать самые разнообразные виды туризма: культурный и исторический, спортивный, оздоровительный, производственный, гастрономический, конные туры, агротуры и т.д. В 2022 году у нас были разработаны 23 туристско-экскурсионных маршрута. Только за минувший сезон к нам пришли 6 новых инвесторов, — констатирует Воротникова.

В результате в 2022 году поток организованных туристов, посетивших район, вырос в 1,5 раза — до 20 тысяч человек, по сравнению с 2021 годом. Гости приезжают не только из Новосибирской области, но и из других регионов. В этом году в Маслянино появились иностранцы, в том числе транзитные пассажиры, которые заранее заказывают экскурсии.

По оценке директора центра развития туризма Маслянинского района, создание особой экономической зоны позволит задействовать все ресурсы: частные инвестиции, господдержку, местное сообщество, в совокупности с природными возможностями это позволит привлекать от 45 тысяч туристов в год. В перспективе, по мнению Елены Воротниковой, Маслянинский район по популярности вполне сможет конкурировать с Алтаем.

Напомним, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» создана в Иркутской области. На ее территории сейчас работают 16 резидентов, общий объем привлеченных инвестиций всех проектов составляет почти 17 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» ведется строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения Предгорного района. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделены 341,5 млн рублей, из областного — 253,7 млн рублей.

Ранее о планах о создании под Новосибирском особой экономической зоны говорил глава «Агентства инвестиционного развития» Александр Зырянов. Речь шла о проекте с промышленным уклоном. С инициативой о создании ОЭЗ в Новосибирске недавно выступал и мэр города Анатолий Локоть.