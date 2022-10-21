Рекламодателям

В Маслянино проектируют особую экономическую зону

  • 21/10/2022, 19:00
Автор:
особая экономическая зона
В районе рассчитывают, что это привлечет инвесторов и туристов, которым будут созданы более комфортные условия для отдыха.

— Мы прорабатываем вопрос о создании в Маслянинском районе особой экономической зоны (ОЭЗ) с акцентом на туризм. Практика других субъектов федерации показала, что это интересно для инвесторов, так как они получают преференции и начинают активнее вкладываться в новые проекты, — сообщила на выездном заседании бюджетного комитета регионального парламента директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

конный спорт

В Маслянино предлагают построить крытый манеж для школы олимпийского резерва по конному спорту

Корреспонденту Infopro54 она пояснила, что сейчас в центре разрабатывается мастер-план особой экономической зоны, изучаются практики других регионов.

— Уже сейчас мы видим, что инвестор пошел на территорию района, развивается туристическая инфраструктура. К нам постоянно поступают звонки от предпринимателей, которые интересуются условиями создания в Маслянино профильных проектов, они приезжают на наши совещания, задают вопросы, изучают документы. Особая экономическая зона позволит ускорить процесс создания инфраструктуры, позволит привлечь больше гостей, будет способствовать улучшению экономической ситуации в районе, — говорит Воротников.

По ее словам, только за последние годы в Маслянино построены несколько музейных комплексов и намечено создание новых. Например, второго музея по золотодобыче. Инвесторы открыли кемпинг, строится кафе «Штольня», экоотель, гостевые дома, разрабатываются интересные маршруты для туристов. В районе открыла представительство турфирма «Олимпия-Райзен Сибирь».

— Нам повезло. Мы в районе можем развивать самые разнообразные виды туризма: культурный и исторический, спортивный, оздоровительный, производственный, гастрономический, конные туры, агротуры и т.д. В 2022 году у нас были разработаны 23 туристско-экскурсионных маршрута. Только за минувший сезон к нам пришли 6 новых инвесторов, — констатирует Воротникова.

В результате в 2022 году поток организованных туристов, посетивших район, вырос в 1,5 раза — до 20 тысяч человек, по сравнению с 2021 годом. Гости приезжают не только из Новосибирской области, но и из других регионов. В этом году в Маслянино появились иностранцы, в том числе транзитные пассажиры, которые заранее заказывают экскурсии.

По оценке директора центра развития туризма Маслянинского района, создание особой экономической зоны позволит задействовать все ресурсы: частные инвестиции, господдержку, местное сообщество, в совокупности с природными возможностями это позволит привлекать от 45 тысяч туристов в год. В перспективе, по мнению Елены Воротниковой, Маслянинский район по популярности вполне сможет конкурировать с Алтаем.

Особая экономическая зона в Иркутске

В особой экономической зоне «Ворота Байкала» новый резидент

Напомним, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» создана в Иркутской области. На ее территории сейчас работают 16 резидентов, общий объем привлеченных инвестиций всех проектов составляет почти 17 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» ведется строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения Предгорного района. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделены 341,5 млн рублей, из областного — 253,7 млн рублей.

 

Ранее о планах о создании под Новосибирском особой экономической зоны говорил глава «Агентства инвестиционного развития» Александр Зырянов. Речь шла о проекте с промышленным уклоном. С инициативой о создании ОЭЗ в Новосибирске недавно выступал и мэр города Анатолий Локоть. 

Фото Виталия Никифорова

286

Рубрики : Экономика Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туристические маршруты туризм Особая экономическая зона


Спецоперация на Украине

Первые сибиряки, призванные по частичной мобилизации, отправились на позиции
21/10/22 9:21
Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации
20/10/22 16:48
Губернатор Красноярского края объявил о введении режима базовой готовности
20/10/22 10:55
акция протеста

Новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике»

На грядущих выходных жители микрорайона вновь планируют провести акцию протеста.
Читать статью >>
Плющихинский жилмассив котельная

«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний»

В мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением Плющихинского жилмассива и конфликтом двух хозяйствующих субъектов.
Читать статью >>
новогодние праздники в Новосибирске

Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

За исключением частично купированного Нового года.
Читать статью >>
новый год

Пора готовиться к Новому году с санаторием «Рассвет»

Самое время заранее запланировать и забронировать отдых на новогодних праздниках, а также выбрать лучшее предложение.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Эксперты ожидают рост количества исков граждан о самобанкротстве

21/10/2022, 17:04

На Алтае возбудили 5 уголовных дел по вырубке леса

21/10/2022, 15:37

Новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике»

21/10/2022, 15:29

Владимира Лаптева оставили под стражей

21/10/2022, 13:23
Популярное

Когда ждать магнитных бурь в ноябре и как к ним подготовиться

21/10/2022, 16:28

Ретроградные планеты: перемены, которые готовят вселенские игроки

21/10/2022, 13:45

Кого возьмут в элитный батальон «Вега»

20/10/2022, 15:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Держим ставки по депозитам выше

21/10/2022, 16:48

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,6 раза

21/10/2022, 16:37

Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные

21/10/2022, 16:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска