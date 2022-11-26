В Барнауле повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Экспертиза комитета экономического развития мэрии Барнаула подтвердила рост расходов перевозчиков. С учетом социальной значимости вопроса предложено увеличить стоимость проезда до 30 рублей при оплате за наличный расчет и банковской картой, говорится в телеграм-канале муниципалитета. Установить новые цены на проезд в общественном транспорте и тарифные планы предложено с 1 января 2023 года.

Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, могут воспользоваться рядом тарифных планов с целью экономии на проезде, уточняется в сообщении.

Всего на поддержку пассажирского транспорта из городского бюджета в 2023 году планируется направить почти 540 млн рублей, из них на компенсацию расходов перевозчиков за перевозку льготников — более 114 млн рублей.

Напомним, с середины декабря в Новосибирске планируется повысить стоимость проезда на метро — до 30 рублей за поездку. Кроме того, на пресс-конференции на минувшей неделе мэр города Анатолий Локоть сообщил, что проезд на наземном общественном транспорте также подорожает до 30 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ.