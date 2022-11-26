Рекламодателям

В Барнауле повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

  • 26/11/2022, 14:45
тарифы на проезд
Координационный совет по ценообразованию города установил экономически обоснованные тарифы для пассажироперевозок в городе.

Экспертиза комитета экономического развития мэрии Барнаула подтвердила рост расходов перевозчиков. С учетом социальной значимости вопроса предложено увеличить стоимость проезда до 30 рублей при оплате за наличный расчет и банковской картой, говорится в телеграм-канале муниципалитета. Установить новые цены на проезд в общественном транспорте и тарифные планы предложено с 1 января 2023 года.

Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, могут воспользоваться рядом тарифных планов с целью экономии на проезде, уточняется в сообщении.

Всего на поддержку пассажирского транспорта из городского бюджета в 2023 году планируется направить почти 540 млн рублей, из них на компенсацию расходов перевозчиков за перевозку льготников — более 114 млн рублей.

Напомним, с середины декабря в Новосибирске планируется повысить стоимость проезда на метро — до 30 рублей за поездку.  Кроме того, на пресс-конференции на минувшей неделе мэр города Анатолий Локоть сообщил, что проезд на наземном общественном транспорте также подорожает до 30 рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ. 

Фото из телеграм-канала мэрии Барнаула

176

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Алтай

Теги : Тарифы на проезд общественный транспорт


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
промышленный парк

Управляющие компании промышленных парков выводят резидентов на экспорт

Или чем может УК помочь своим партнерам после того, как площадка индустриального парка заполнится.
Читать статью >>
утилизация мусора

На «мусорные» концессии в Новосибирске заявилась компания, связанная с собственником «Руссоли»

Всего в тендере принимают участие три претендента.
Читать статью >>
точечная застройка

Торговые площади «преемник» «Универсама» обещает сохранить

О высотной застройке «вслух» пока не говорят.
Читать статью >>
поправки в бюджет

Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей

А сколько после поправок в бюджет дойдет до областного центра?
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Гендиректора новосибирского застройщика отправили под домашний арест

26/11/2022, 12:38

«Ебидоёби» планирует активно открывать проекты по франшизе за границей

26/11/2022, 10:14

Стоит ли оформлять самозанятость?

26/11/2022, 08:45

Управляющие компании промышленных парков выводят резидентов на экспорт

25/11/2022, 18:12
Популярное

Синдром беспокойных ног

26/11/2022, 10:10

Календарь магнитных бурь на декабрь 2022 года

26/11/2022, 10:05

Xiaomi объявила о начале продаж ноутбука RedmiBook 15 в России

25/11/2022, 14:53
Новости компаний

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфонов

25/11/2022, 10:24

Банк «Левобережный» принял участие в награждении победителей областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2022 года»

24/11/2022, 17:51

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска