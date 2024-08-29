Объем промпроизводства в Новосибирской области по итогам полугодия превысил 600 млрд рублей

Согласно оперативным данным Новосибирскстата, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 6 месяцев 2024 года в Новосибирской области вырос на 12,8% и превысил 600 млрд рублей.

Индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года в Новосибирской области составил 104,2%, в аналогичном периоде 2023 года — 106,8%, то есть имеет тенденцию к снижению. Почему так происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к структуре этого показателя. Индекс промпроизводства включает в себя процессы со своей динамикой по четырем отраслям:

добыча полезных ископаемых (85,2%), обрабатывающие производства (109,5%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (97,8%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (107,3%).

На диаграмме ниже видно, что по сравнению с показателями первого полугодия 2023-го по трем из четырех отраслей динамика снизилась, что в совокупности и дало замедление динамики индекса на 2,6% в первом полугодии 2024 года.

Итак, по итогам первого полугодия 2024-го главным драйвером роста экономики региона традиционно стали обрабатывающие производства, продемонстрировав рост ― 109,5%. В структуре промпроизводства они занимают 85% от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг Новосибирской области (509,8 млрд рублей при темпе роста 22%). Однако при детальном рассмотрении помесячные показатели прироста, начиная с апреля, заметно ниже значений 2023 года.

Если рассматривать подробнее отрасли промышленности, включенные в расчет, то наибольший рост наблюдается по 10 из 23 видов обрабатывающих производств.

Наиболее заметный рост производства компьютеров и оптики, а также металлоизделий в первую очередь связан с обеспечением необходимой продукцией ВПК.

Снижение зафиксировано в 9 из 23 видов обрабатывающих производств.

Наиболее заметное снижение в отраслях полиграфии и ремонта машин связано с последствиями введенных экономических санкций, где импортозамещение оказалось особенно затруднительным. На эту тему маркетинговое агентство Strategra выпустило цикл исследований по импортозамещению.

Таким образом, обрабатывающие производства, показавшие наибольшее снижение в первом полугодии 2024 года относительно первого полугодия 2023-го, «тянут» за собой темпы прироста показателя целиком, и данная динамика не компенсирована приростом иных отраслей, включенных в сводный показатель. Иными словами, негативные тенденции в отраслях обрабатывающих производств преобладают над позитивными и задают в первом полугодии 2024-го общую динамику ниже уровня первого полугодия 2023 года.

Главным «тормозом» в развитии промышленности региона выступает добыча полезных ископаемых, продемонстрировав отрицательную динамику прироста 85,2% к январю–июню 2023-го: помесячная динамика индекса промпроизводства по полезным ископаемым, начиная с апреля 2024 года, уступает значениям 2023 года и имеет тенденцию к значительному снижению. Согласно данным Минпромторга Новосибирской области, в первую очередь сокращается добыча угля. Это связывают с трудностями его транспортировки за границу, вызванными экономическими санкциями и большими экспортными пошлинами на угледобычу. Также отметим, что в 2023 году в регионе полностью прекратилась разработка месторождений сырой нефти.

В целом по регионам СФО, ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Новосибирской области находится выше среднего значения (101,7%), при этом уступает ряду регионов, таких как Иркутская область (111,7%), Алтайский край (107,4%), Республика Алтай (106%), Омская область (104,5%).

Надежда Голубятникова, эксперт и практик в промышленном маркетинге с опытом работы более 15 лет, основатель маркетингового агентства Strategra, заместитель руководителя комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», предприниматель с опытом запуска собственного производства с нуля.