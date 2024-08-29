Рекламодателям

Объем промпроизводства в Новосибирской области по итогам полугодия превысил 600 млрд рублей

  • 29/08/2024, 09:00

Объем промпроизводства в Новосибирской области по итогам полугодия превысил 600 млрд рублей
Наиболее заметный рост производства компьютеров и оптики, а также металлоизделий в первую очередь связан с обеспечением необходимой продукцией ВПК.

Надежда Голубятникова, основатель маркетингового агентства Strategra, заместитель руководителя комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»Согласно оперативным данным Новосибирскстата, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 6 месяцев 2024 года в Новосибирской области вырос на 12,8% и превысил 600 млрд рублей.

Индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года в Новосибирской области составил 104,2%, в аналогичном периоде 2023 года — 106,8%, то есть имеет тенденцию к снижению. Почему так происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к структуре этого показателя. Индекс промпроизводства включает в себя процессы со своей динамикой по четырем отраслям:

  1. добыча полезных ископаемых (85,2%),
  2. обрабатывающие производства (109,5%),
  3. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (97,8%),
  4. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (107,3%).

На диаграмме ниже видно, что по сравнению с показателями первого полугодия 2023-го по трем из четырех отраслей динамика снизилась, что в совокупности и дало замедление динамики индекса на 2,6% в первом полугодии 2024 года.

 

По трем из четырех отраслей динамика снизилась

Итак, по итогам первого полугодия 2024-го главным драйвером роста экономики региона традиционно стали обрабатывающие производства, продемонстрировав рост ― 109,5%. В структуре промпроизводства они занимают 85% от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг Новосибирской области (509,8 млрд рублей при темпе роста 22%). Однако при детальном рассмотрении помесячные показатели прироста, начиная с апреля, заметно ниже значений 2023 года.

 

 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА по виду деятельности «Обрабатывающие производства»

Если рассматривать подробнее отрасли промышленности, включенные в расчет, то наибольший рост наблюдается по 10 из 23 видов обрабатывающих производств.

 

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ (январь–июнь 2024 года в % к январю-июню 2023 года)

Наиболее заметный рост производства компьютеров и оптики, а также металлоизделий в первую очередь связан с обеспечением необходимой продукцией ВПК.

Снижение зафиксировано в 9 из 23 видов обрабатывающих производств.

 

Снижение зафиксировано в 9 из 23 видов обрабатывающих производств.

Наиболее заметное снижение в отраслях полиграфии и ремонта машин связано с последствиями введенных экономических санкций, где импортозамещение оказалось особенно затруднительным. На эту тему маркетинговое агентство Strategra выпустило цикл исследований по импортозамещению.

Таким образом, обрабатывающие производства, показавшие наибольшее снижение в первом полугодии 2024 года относительно первого полугодия 2023-го, «тянут» за собой темпы прироста показателя целиком, и данная динамика не компенсирована приростом иных отраслей, включенных в сводный показатель. Иными словами, негативные тенденции в отраслях обрабатывающих производств преобладают над позитивными и задают в первом полугодии 2024-го общую динамику ниже уровня первого полугодия 2023 года.

Главным «тормозом» в развитии промышленности региона выступает добыча полезных ископаемых, продемонстрировав отрицательную динамику прироста 85,2% к январю–июню 2023-го: помесячная динамика индекса промпроизводства по полезным ископаемым, начиная с апреля 2024 года, уступает значениям 2023 года и имеет тенденцию к значительному снижению. Согласно данным Минпромторга Новосибирской области, в первую очередь сокращается добыча угля. Это связывают с трудностями его транспортировки за границу, вызванными экономическими санкциями и большими экспортными пошлинами на угледобычу. Также отметим, что в 2023 году в регионе полностью прекратилась разработка месторождений сырой нефти.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»

 

В целом по регионам СФО, ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Новосибирской области находится выше среднего значения (101,7%), при этом уступает ряду регионов, таких как Иркутская область (111,7%), Алтайский край (107,4%), Республика Алтай (106%), Омская область (104,5%).

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Новосибирской области находится выше среднего значения

Надежда Голубятникова, эксперт и практик в промышленном маркетинге с опытом работы более 15 лет, основатель маркетингового агентства Strategra, заместитель руководителя комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», предприниматель с опытом запуска собственного производства с нуля.

Фото эксперта предоставлено Надеждой Голубятниковой, базовое фото – Infopro54, автор: Юлия Данилова.

127

Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : экономика Новосибирской области Объем промпроизводства


Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

В перспективе 2-3 лет он планирует вывести на рынок этот проект как дисциплину высшего образования.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
У предпринимателей Новосибирска аномально выросла просрочка по банковским кредитам
29/08/24 11:00
Банки Бизнес
Еще один частный дом пострадал от взрыва газа в Новосибирской области
29/08/24 10:56
Происшествия
Директор «СпецТрансСтроя» оштрафован за срыв строительства обхода Кольцово
29/08/24 10:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Тренды цифровизации в логистике обсудили на форуме «Технопром» в Новосибирске
29/08/24 10:00
Транспорт Экономика
Густой туман накрыл Новосибирск утром 29 августа
29/08/24 9:30
Общество
Объем промпроизводства в Новосибирской области по итогам полугодия превысил 600 млрд рублей
29/08/24 9:00
Экономика
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Технопрома» в Новосибирской области
28/08/24 20:20
Власть
Штраф за авто-призрак получила жительница Новосибирска
28/08/24 18:33
Право&Порядок
Алиментщице из Новосибирска пришлось пойти работать, чтобы заплатить 2 млн рублей
28/08/24 17:30
Право&Порядок
Спецслужбы провели масштабные учения «Сигнал» в Новосибирске
28/08/24 17:00
Право&Порядок
К Левобережной свалке в Новосибирске добавят соседние участки
28/08/24 16:45
Власть Общество ЦУР
Большинство родителей хотят проводить ребенка в первый класс в Новосибирске
28/08/24 16:40
Общество
В Новосибирске ведутся поиски двойника Юрия Кондратюка
28/08/24 16:10
Общество
AI-день прошел на Технопроме при поддержке Сбера
28/08/24 16:05
Бизнес
Сотрудник МЧС спас кота, который прятался в ванной во время пожара в Новосибирске
28/08/24 15:30
Общество
В Новосибирске запустили российскую площадку нетворкинга технологических предпринимателей
28/08/24 15:00
Бизнес Инновации
Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет на 11 млрд рублей
28/08/24 14:30
Власть Экономика
Жители новосибирского Академгородка утопают в химической пене
28/08/24 14:15
Общество
Отец вспомнил о сыне после его гибели на СВО ― теперь он требует компенсацию
28/08/24 14:00
Общество
Кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске
28/08/24 13:30
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска
29/08/24 10:52
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска