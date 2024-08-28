Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Технопрома» в Новосибирской области

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставку XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».

Глава региона отметил важность проведения форума для научного и технологического развития Новосибирской области и России.

— С годами «Технопром» обрёл свой формат, свою специализацию – это площадка для диалога всех участников научно-технологического развития нашей страны, исследователей, инноваторов, представителей индустрии, образовательного комплекса регионов. При этом, благодаря кураторству и поддержке со стороны Дмитрия Николаевича Чернышенко, он наполняется и отраслевыми темами, на форуме представлена очень разнообразная тематика различных мероприятий.

Не раз отмечалось, что сегодня мы должны научиться говорить на языке технологического суверенитета и технологического лидерства. «Технопром» – это как раз та площадка, где учатся и умеют говорить на этом языке. Это не ярмарка достижений – в первую очередь это деловая площадка, деловой форум, — подчеркнул губернатор.

В ходе форума «Технопром-2024» Дмитрий Чернышенко провёл пленарное заседание «Ключевые аспекты технологического лидерства: наука, кадры, регионы».

Он подчеркнул, что впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью развития. И одна из стратегических задач, направленных на её достижение – это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Другой стратегической задачей является обеспечение к 2030 году вхождения нашей страны в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Координацию достижения этих показателей осуществляет Комиссия по научно-технологическому развитию.