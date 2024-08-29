Густой туман накрыл Новосибирск утром 29 августа

Утром 29 августа жители Новосибирска наблюдали редкое погодное явление: улицы города были окутаны густым туманом, который создал эффект серой дымки. Видимость упала до 100 метров и меньше.

На фотографиях, которыми делились сибиряки в соцсетях, было сложно различить очертания городского пространства. Водителям не повезло — видимость на дорогах значительно ухудшилась. Однако авиаперелёты прошли без проблем: пресс-служба аэропорта Толмачёво сообщила, что из-за тумана ни один рейс не был отменён или задержан. Хотя такая погода считается нелетной.

Стоит отметить, что синоптики предупреждали о таком сильном тумане: «29 августа в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с. Температура воздуха составит +15, +17 градусов Цельсия. Утром местами возможен туман».

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю уходящего лета в Новосибирской области.