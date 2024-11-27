Новосибирская область увеличила экспорт в страны БРИКС

За 9 месяцев 2024 года торговля со странами БРИКС обеспечила 77% физического и 58% стоимостного объема экспорта Новосибирской области. При этом, более 67% стоимостного объема экспорта в страны БРИКС составила торговля с Китаем в то время, как физический объем достиг 98%. Об этом сообщила консультант отдела таможенной статистики Сибирского таможенного управления Ольга Сорокина на конференции «БРИКС: Экспортные стратегии для успешного бизнеса» в Новосибирске.

По ее словам, в 2024 году продовольствие впервые вышло на второе место в товарной структуре экспорта Новосибирской области. Поставки этой категории выросли с 3% в 2014 году до 19% в 2024.

Начальник отдела региональной аналитики Федерального центра «Агроэкспорт» Алексей Зверев поделился актуальной статистикой об экспорте продукции АПК из региона. Он отметил, что основным торговым партнером Новосибирской области является Китай: с января по середину ноября 2024 года сумма поставок составила 315,5 млн. долларов США. Далее следует Индия с показателем 21,8 млн. долларов США и Иран – 9 млн. долларов. Несистемные поставки осуществляются в ОАЭ и Египет. Саудовская Аравия, Африка и Бразилия являются для региона перспективными рынками.

— По Сибирскому федеральному округу Новосибирская область является абсолютным лидером по поставкам в сфере АПК за рубеж, — добавил Зверев. — Мы отмечаем динамику роста по таким экспортным позициям как пшеница, кондитерские изделия, зернобобовые, семена рапса.

Президент Индийского делового совета Акашдип Сингх назвал малый и средний бизнес одним из основных потенциальных драйверов экспорта РФ.

— Страны БРИКС объединяют 3,21 млрд человек, что составляет 43% мирового населения, — подчеркнул Акашдип Сингх. — То есть почти каждый второй человек на планете живет в стране объединения. Доля БРИКС в мировой торговле — 30%. Каждый, кто связан с бизнесом и заинтересован в его развитии, уже сейчас должен искать способы коммуникации со странами БРИКС. И в этом смысле я вижу большой потенциал именно в секторе МСП.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирское соглашение» откроет представительство в Пекине. Регионы Сибири рассчитывают с помощью представительства значительно увеличить экспорт товаров из КНР.