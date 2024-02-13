Участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске

В 2020 году в состав участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ) входили 4 вуза, 4 НИИ, а также 23 организации реального сектора. В 2023 году в составе центра были уже 6 вузов, 10 НИИ и 60 организаций реального сектора. Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента рассказал министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

По его словам, в год участники СиббиоНОЦ разрабатывают и передают в производство 100-130 образцов высокотехнологичной продукции. Кроме того, с каждым годом растет количество получаемых компаниями патентов. В 2023-м — 243.

В частности, на заводе компании «Пепсико» сейчас работает установка по утилизации органических отходов, разработанная участником СиббиоНОЦ — ООО «Сиббиогаз».

— Эта установка победила в конкурсе Green Awards. Это как минимум страновой уровень, это средства для органического земледелия, — отметил Вадим Васильев.

Пилотный завод по производству органических удобрений сейчас стоит на «Новосибирской птицефабрике» в Евсино. СибНИИРС — филиал ИЦИГ СО РАН получил 2 патента по ускоренной селекции пшеницы. Сейчас эта разработка используется в хозяйствах ЗАО «Племзавод Ирмень».

— Благодаря росту количества резидентов и их активности прирост по налогам от СиббиоНОЦ у нас идет хорошими темпами. В 2020-2021 годах объем налоговых отчислений составлял 300-400 млн рублей, в 2022-м — 2 млрд рублей, — констатировал министр. — Интерес компаний к участию в СиббиоНОЦ продолжает расти.

В рамках проекта в регионе также развиваются 6 молодежных лабораторий, которые получили федеральную поддержку на научные исследования — 14,8 млн в год каждая. Финансирование предусмотрено в течение 2 лет.

По данным Миннауки, молодежная лаборатория ИХБФМ СО РАН проводит исследовательские проекты по заказу компании «ЭФКО» — молекулярное моделирование и поиск новых заменителей сахара. Лаборатория ФИЦ ФТМ проводит исследование вируса птичьего гриппа, изучая его распространение и прогнозирование. Лаборатория Института химии и твердого тела СО РАН ведет работу по получению высокоуглеродных кормовых ингредиентов из разных видов зернового сырья. Лаборатория планирует заключить соглашения с агрохолдингом «Степь» (Входит в «АФК Система». — Ред.), с ГК «Эконива», с ЗАО «Племзавод Ирмень», а также холдингом АО «ОХК «Уралхим».

— Мы привыкли приобретать коробочный продукт, который привозит иностранный коммивояжер. Он продавал нам готовый гибрид, средства защиты растений, технологии: используйте и платите доллары, — подчеркнул чиновник. — Это время прошлом. Сейчас нам нужно использовать свои научные мозги и школы. То, что мы сейчас видим в рамках СиббиоНОЦ, — это только начало конструктивного взаимодействия науки и реального сектора. В перспективе это будут средства механизации, технического оснащения, новая генетика, средства защиты растений, удобрения и т.д.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко добавил, что СиббиоНОЦ — площадка, которая сегодня помогает выстраивать коммуникации между научными и хозяйствующими субъектами. Они могут работать вместе в рамках одной программы, тестировать инновационные разработки и предложения.

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