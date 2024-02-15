Обезьяны получили подарки в Новосибирском зоопарке

Обезьянам Бату и Мишель вручили подарки в новосибирском зоопарке.
— Они очень любят подарки, а некоторые особенно, — говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.
На видео, одна из обезьян накинула на голову подаренный плед, а затем начала примерять другой. Другая же наблюдала за этим представлением.
— Постельное белье, пелёнки и пледы настоящий праздник для наших орангутангов. Если вы хотите порадовать Бату или других животных подарком, не стесняйтесь и приносите. Но вещи должны быть обязательно чистыми, — рассказали в зоосаде.
Животные всегда радуются заботе и вниманию.
Ранее редакция сообщала о том, что в Японском саду поселились белки из Новосибирска.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Телеграм.
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