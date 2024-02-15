Кому проще всего трудоустроиться по специальности в Новосибирской области

Большинство опрошенных работников Новосибирской области оценили возможность найти работу по своей специальности как «сложно» или «скорее сложно» (71%).
— По сравнению с предыдущим кварталом доля таких ответов выросла в регионе на 1%, — отметили в сообщении hh.ru.
Проблемы найма были у людей сферы развлечений и медиа (84% из них), а также представителей высшего и среднего менеджмента (80%).
Только 23% жителей Новосибирской области находят работу по специальности без особых сложностей.
— Доля таких ответов в НСО увеличилась на 2% по сравнению с предыдущими замерами, в 3 квартале 2023 года, — говорится в сообщении.
Легче всего работу нашил профессионалы из сферы розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса, строители.
Ранее редакция сообщала о том, что в топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий вошел Новосибирск.
Фото: Freepik — ArthurHidden
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