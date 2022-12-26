Обильные снегопады вновь акутализировали вопрос уборкой снега

Проработать вопрос по максимальному привлечению в рамках аутсорсинга специализированной техники для уборки улиц в праздничные дни — такое поручение губернатор области Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

— Погода снежная, города европейской части могут позавидовать — в Москве, Санкт-Петербурге дождь, у нас обильные снегопады, — комментирует губернатор. — Это создаёт неудобства. Поэтому, Анатолий Викторович Костылевский (Министр транспорта. — Ред.), предлагаю поддержать практику привлечения техники. Наши дорожные предприятия, которые занимаются содержанием региональной и федеральной сети дорог, обладают достаточно большим парком специализированной техники. Это возможность помочь городу в преддверии праздников быстрее расчистить улицы и тротуары. Просьба поработать согласовать с мэрией вопрос дополнительного привлечения техники.

В настоящее время, практика аутсорсинга уже реализуется на территории областного центра. Как сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, уже привлекаются по аутсорсингу самосвалы и погрузчики — до 80 единиц в настоящий момент из 250 единиц техники, привлечённой к уборке в целом.

— Все коммунальные службы переведены на круглосуточную работу по уборке и вывозу снега, — сообщает мэр. — Количество привлечённой техники будем наращивать.

Что касается масштабов области, то по словам главы регионального минтранса Анатолия Костылевского, в областном масштабе в настоящее время к работе в праздничные дни готовы более тысячи единиц техники, составлен график работы как из сотрудников минтранса области, так и из заказчиков и руководителей подрядных организаций.

Напомним, что ещё несколько лет назад в городе обсуждалась идея полной передачи на аутсорсинг уборки улиц. Кроме того, на проблемы с техникой обратила внимание и прокуратура, сделавшая мэрии предписание о приобретении более 700 единиц новой снегоуборочной техники. Данное решение удовлетворил и суд.

Ранее редакция сообщала о собственных возможностях города в части снегоуборки.