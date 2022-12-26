В Новосибирске завершился первый съезд Дедов Морозов

Первый всероссийский съезд Дедов Морозов завершился в Новосибирске. Он проходил в рамках проекта «Новосибирск − новогодняя столица России». Участие в съезде приняли новогодние волшебники из Якутии, Йошкар-Олы, Пензы, Салехарда и других городов России. На протяжении четырех дней представители съезда открывали новогодние локации в городе и участвовали в праздничных мероприятиях.

Деды Морозы не только подарили новогоднюю сказку всем жителям и гостям города, но и активно участвовали в мероприятиях съезда: открыли резиденцию Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило, прошли парадом по улице Ленина, открыли главную елку Новосибирска в Театральном сквере, дали старт фестивалю новогодних ёлок, а также открыли самый длинный каток в России на Михайловской набережной длиной 1300 метров.

25 декабря иногородние белобородые старцы покинули новогоднюю столицу и отправились по домам. Но новогодние мероприятия в городе продолжаются. И уже завтра, 27 декабря, новосибирцы могут принять участие в открытии парка «Арена» у нового ЛДС.

Фото со страницы Анатолия Локтя в ТГ