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Игорь Белокобыльский прокомментировал арест Игоря Украинцева

  • 05/06/2024, 17:44
Автор: Юлия Данилова
Игорь Белокобыльский прокомментировал арест Игоря Украинцева
Девелопер подал иск о возмещении морального ущерба и готовит еще один — за вынужденный простой на строительной площадке.

Спустя неделю после ареста депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева и резкого комментария по этому поводу со стороны депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, девелопера Ильи Полякова, в депутатское объединение которого входит Украинцев, ситуацию прокомментировал гендиректор и собственник ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Он дал интервью Владимиру Кириллову известному новосибирскому общественнику и блогеру, который является инициатором расследования и освещения большого количества скандальных ситуаций в области. В том числе связанных с экологией.  Интервью опубликовано в группе «Новосибирск 24/7» «ВКонтакте».

— Я являюсь тем человеком, который в мае 2024 года обратился в СК РФ с заявлением о получении депутатом Украинцевым взятки. На основании этого СК возбудил уголовное дело, — сразу в начале интервью расставил все точки над i гендиректор ГК «Стрижи».

По его словам, с 2020 года Игорь Украинцев работал в компании на должности директора по развитию. В 2022 году, после того как Поляков и Белокобыльский разделили бизнес, он ушел с Поляковым, но продолжал работать со «Стрижами».

— Он получал вознаграждение на предпринимательские счета от наших компании вплоть до марта 2023 года за услуги, которые он в своем статусе должен оказывать нашей компании. На юридическом языке это вознаграждение называется взяткой, — заявил Белокобыльский в видеоинтервью

По словам девелопера, с сентября 2023 года в публичной плоскости в негативном ключе начали освещаться две истории: про озеро на ЖК «Эволюция» и озеро Жемчужина Сибири (ЖК «Новелла»). Белокобыльский подчеркнул, что обвинения «вышли в область открытого хейтинга», документы экспертизы, в том числе по очистным сооружениям, которые компания построила для очистки дренажных вод, поступающих в Жемчужину Сибири, и разрешение Минприроды во внимание не принимались.

— Из-за дополнительных согласований у нас был вынужденный простой строительства более 4 месяцев. Сейчас мы осметчиваем этот ущерб. К фигурантам дела мы уже подали гражданские иски о компенсации репутационных издержек, которые оценили в 10 млн рублей, — заявил Белокобыльский. — Сейчас эксперты-лингвисты разбираются в этой истории. 95% обвинений голословны, гиперболизированы и игнорируют документы.

Девелопер подчеркнул, что вопросы есть не только к Игорю Украинцеву, но и к еще одному депутату горсовета, члену «Лиги эффективности» Екатерине Шалимовой.

— Я пережил ситуацию с этической точки зрения. С юридической точки зрения очевидно, что это вынужденный шаг. Критическая масса переполнилась, — резюмировал Белокобыльский.

Владимир Кириллов, подводя итоги разговора, отметил, что действия, направленные на ГК «Стрижи», схожи с теми, что были направлены против АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко.

Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева заключили под стражу

Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева заключили под стражу

Напомним, депутата горсовета Игоря Украинцева задержали 30 мая.  31 мая суд Центрального района Новосибирска избрал меру ему пресечения: Украинцев был заключен под стражу до 29 июля.

Илья Поляков, комментируя задержание Игоря Украинцева, отмечал, что эта ситуация может преследовать целью дискредитацию Украинцева как принципиального, независимого политика, чтобы затруднить ему участие в выборах 2025 года.

— Рассчитываю, что правоохранительные органы детально разберутся в этой фальсификации. Со стороны депутатского объединения «Лига эффективности» мы готовы оказать полное содействие следствию в прояснении работы с общественностью, которую вел Украинцев, — писал Поляков в своем телеграм-канале. — Уверен, что общественность Заельцовского района и все неравнодушные новосибирцы верят в невиновность моего друга Игоря и его доброе имя не удастся запятнать провокациями, посредством которых правоохранительные структуры оказываются втянутыми в корпоративный конфликт.

Депутат также заявил, что готов давать пояснения о взаимодействии со всеми сторонами конфликта, и отмечал, что деньги, перечисленные от подконтрольных ГК «Стрижи» юрлиц на счет ИП Украинцева, «предназначались на проведение мероприятий с общественностью, на производство печатной продукции, на оплату услуг аниматоров и артистов» для мероприятий компании «Стрижи».

— Считаю это местью за то, что впоследствии Украинцев как депутат выступал с критикой действий ГК «Стрижи», угрожающих экологии микрорайона, в том числе попыток сбрасывать сточные воды со стройплощадки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири, — комментировал Илья Поляков.

Игорь Белокобыльский ситуацию на тот момент комментировать отказывался, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее редакция сообщала о том, что Игорь Украинцев уходит с поста главы новосибирского отделения «Зеленых».

Иллюстрация — скрин с видео-интервью Игоря Белокобыльского Владимиру Кириллову.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : коррупция взятка арест депутата


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