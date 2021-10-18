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Обладателем Android будет доступна электронная карта «Мир»

  • 18/10/2021, 12:50
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Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября.

Осенний технологический релиз платежной системы «Мир» предоставит возможность начать реализацию сервиса Google Pay банкам-эмитентам, сообщает со ссылкой на бюллетень системы газета «Известия». У банков появится возможность начать работу над интеграцией на своей стороне. Интеграцию намерены поддержат такие кредитные организации, как ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредите»,«Хоум кредите» и Почта Банке. Но в каждой кредитной организации сроки подключения технологии устанавливаются индивидуально.

—  Порядка 70% клиентов пользуются смартфонами с операционной системой Android, на которые можно установить Google Pay. Среди клиентов с картами «Мир» их доля значительно выше. По нашим прогнозам, ожидается общий рост токенизации и возможный переход клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков, — сообщил вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка «Ренессанс кредит» Петр Карпов.

Отметим, что в конце апреля 2021 года российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению карт «Мир» к Apple Pay. 20 июля, спустя почти три месяца, сервис стал доступен клиентам восьми банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Почта Банка, «Центр-инвеста», Тинькофф Банка и Примсоцбанка. Позднее, 12 октября, функционал реализовали еще в ряде кредитных организаций, среди которых Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, ВБРР, Транскапиталбанк, СКБ-Банк, банк «Александровский», Экспобанк, Таврический Банк. Также нацкарту к смартфону можно подвязать с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.

Карта «Мир» была запущена в России после санкций 2014 года после присоединения Крыма. О наличии эмиссии банковских карт сообщили 15 декабря 2015 года Банк России и АО «Национальная система платёжных карт». Примечательно то, что ее создали как альтернативу платежным системам Visa и Mastercard. На сайте платежной системы прямо сказано, что ее основное назначение — финансовая независимость страны. С 2018 года на карту «Мир» были переведены все зарплаты сотрудников бюджетных организаций, а с 1 июля 2021 года пенсии и социальные пособия приходят только на карту «Мир».  При оплате картой в общественном транспорте можно значительно сэкономить. Так же можно воспользоваться туристическим кэшбеком — вернуть 20% от стоимости путешествия по России. Обладатели карты могут получить скидки на одежду и еду.

Фото: pexels.com автор: Anna Shvets

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : платежный системы кары деньги бизнес банки


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