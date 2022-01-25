Область может получить дополнительное финансирование на Восточный обход

На строительство Восточного обхода могут быть выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, комментируя итоги встречи губернатора Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Участники рабочей встречи детально рассмотрели перспективные проекты, которые продолжают формировать транспортный каркас Новосибирской агломерации: реконструкцию дороги Р-254, строительство Восточного обхода и Южного транзита. В частности, обсудили корректировку проектной документации III этапа Восточного обхода и финансирование текущей стройки: рассмотрена возможность предоставления поддержки — дополнительного финансирования.

Напомним, ранее на пресс-конференции министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что федеральное управление Росавтодора отторговало строительство третьего и четвертого пусковых комплексов. На четвертый необходимы чуть более 3 млрд рублей, а в бюджете на эти цели заложены чуть более 900 млн.. Переговоры о возможности их привлечения губернатор проводил в рамках Международного форума «Транспорт России» в середине ноября в Москве.

Получит ли область финансирование на Южный транзит в пресс-релизе также не сообщается. Однако, подчёркивается его важность для региона.

— Объемы транзита грузов и пассажирских перевозок через Новосибирскую область из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг — на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, — говорится в сообщении.

Ранее Костылевский сообщал, что на проектирование Южного транзита региону необходимо около 800 млн рублей, а на проведение работ потребуется около 2 лет.