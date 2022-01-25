Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Компания Optiplane (входит в Группу «СИГМА. Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО») — один из ведущих российский производителей беспилотных винтокрылов для промышленности —подвела финансовые итоги за 2021 год: рост продаж по сравнению с 2020 годом увеличился в несколько раз, сообщила пресс-служба Группы «РОСНАНО».

Увеличение показателей по итогам деятельности в прошедшем году обеспечила обновленная стратегия: расширение производства и заключение контрактов с компаниями-партнерами как в части производства, так и в части продаж.

— Планируется, что еще одним драйвером развития в 2022 году станет расширение модельного ряда. Мы уже принимаем заявки на винтокрылы с дальностью до 90 км. Новая модель винтокрыла по-прежнему маневреннее самолетов и является одним из самых дальних eVTOL дронов с вертикальным взлетом и посадкой для геодезии и маркшейдерии, — сообщил генеральный директор Optiplane Кирилл Яковченко. — Также дрон Optiplane успешно применяется в таких областях как проектирование линий связи и карьеров, мониторинг ЛЭП и периметров и в других областях. Это абсолютно отвечает на запрос рынка, более двух третей закупок в сфере государственных контрактов связаны с мониторинговыми полетами за пределы прямой видимости.

Начиная с прошлого года КБ Optiplane, с частными агентами продукции в регионах России и СНГ, а также с производственными партнерами, которые имеют большой опыт производства необходимых комплектующих для винтокрылов. Такой подход позволяет обеспечить бесперебойные поставки и возможность долгосрочного планирования последующего увеличения производства.

Глобальный рынок беспилотников к 2025 году достигнет $51,97 млрд со среднегодовым приростом 20,1%. Объёмы рынка оборудования для передачи данных с борта БПЛА вырастут на $3,07 млрд до 2024 года. Потенциал российского рынка значителен — до 2,5 млн устройств в год к 2025 году (3% от мирового). Около 20% рынка услуг с применением БПЛА занимают работы, связанные с мониторингом инфраструктуры.

— Сегодня ожиданий от беспилотников еще больше. В части распределения по отраслям, мы видим львиную долю работ, связанных с мониторингом инфраструктуры, с полетами за пределы прямой видимости. Все больше требуются дроны, которые могут облететь большие площади и летают долго, — прокомментировал генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» Руслан Титов.

Кроме того, индустрия начинает привлекать серьезные инвестиции крупных игроков, включая производителей чипов и военные ведомства. Границы между военными и гражданскими БПЛА стираются. Ожидается, что коммерческое «дроноводство» в перспективе будет создавать рабочие места, обеспечивать прибыль.

Стартап КБ Optiplane из Группы компаний «СИГМА.Новосибирск» входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» серийно создает технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.