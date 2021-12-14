Область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году

— Никакого удорожания Восточного обхода сегодня нет. Федеральное управление Росавтодора отторговало строительство третьего и четвертого пусковых комплексов. На четвертый необходимы чуть более 3 млрд рублей, а в бюджете на эти цели заложены чуть более 900 млн. Для запуска четвертого пускового комплекса необходимы около 2 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, эту тему в рамках Международного форума «Транспорт России» в середине ноября в Москве обсуждали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— На встрече шел разговор о том, чтобы добавить региону эти 2 млрд рублей, чтобы к 2024 году ввести участок в 20 км в цементно-бетонном исполнении, — подчеркнул Костылевский.

Напомним, в конце ноября пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор» сообщала, что работы на Восточном обходе идут в соответствии с графиком.

— Специалисты выполняют устройство земляного полотна на двух участках: на месте будущей транспортной развязки, которая обеспечит выход на региональную автодорогу К19Р, и в районе поселка Березки-2. На участках общей протяженностью около 2,5 км уже уложен нижний слой дорожной одежды, к концу декабря этот показатель достигнет 3 км. Продолжается разработка выемки и устройство водопропускных труб, — говорилось в сообщении.

Также рабочие приступили к установке строительного городка и монтажу первого из двух цементобетонных заводов, рассчитанного на выпуск 50 куб. м смеси в час. Активные работы на объекте в зимний период позволят полномасштабно подготовиться к летнему сезону и в максимально ранний срок приступить к устройству дорожного покрытия.

Напомним, первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году. Всего намечены четыре этапа, результатом их реализации станет 80-километровая объездная дорога, которая свяжет существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».