В каких случаях наследство может «обнулиться»

Наследство – это не всегда только решение материальных проблем, но и нередко долги, способные довести наследника до банкротства, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— Гражданский кодекс устанавливает, что в состав наследства входят не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, но и имущественные права и обязанности, проще говоря, долги. Есть и еще одно незыблемое правило — наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Это означает, что нельзя, например, наследовать квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему, — объясняет он.

И кроме того, человеку, принявшему решение о наследовании объектов имущества, в случае наличия обременений по нему, придется платить по следующим долгам умершего:

по невыплаченному кредиту или его части (кстати, непогашенный потребительский кредит также может быть причиной обращения взыскания на имущество, переходящее в порядке наследования);

по ипотеке;

по задолженности по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ.

Также, по словам юриста, по наследству могут быть переданы и некоторые долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя. Например, личные финансовые обязательства – деньги, взятые в долг у физических лиц, если они были оформлены надлежащим образом нотариально или в простой письменной форме.

Соловьев советует перед тем, как вступать в наследство, изучить все долговые обязательства, который оставил после себя родственник, оценить наследственную массу и свои возможности погасить унаследованные долги.

Юрист напоминает, что наследник может по закону отказаться от наследства.