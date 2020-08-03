Открыты продажи последнего этапа строительства ЖК «Расцветай на Гоголя»: квартиры бизнес-класса!

Дом №4 ЖК «Расцветай на Гоголя» переменной этажности состоит из трех блок-секций: в 25, 12 и 7 этажей. Неоспоримое преимущество дома № 4 — сбалансированная квартирография. В 25- и 7-этажных секциях на лестничных площадках проектом запланированы всего по три квартиры, что создаст более камерную, приватную обстановку в доме и сделает жизнь владельцев квартир комфортнее.

Еще одно достоинство 12- и 7-этажных секций дома №4 ЖК «Расцветай на Гоголя» — квартиры с трехметровыми потолками, что делает это жилье по уровню комфорта максимально приближенным к квартирам бизнес-класса.

В доме №4 представлены студии и одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, а также четырехкомнатные студии. Покупателям предложена широкая линейка однокомнатных квартир разных планировочных решений площадью от 37,1 до 47,6 кв. м. Двухкомнатные — от 50,7 до 74,7 кв. м с просторной кухней и квадратными комнатами. А в компактных трехкомнатных квартирах по 68 «квадратов» функционален каждый метр. Четырехкомнатные студии площадью от 91,3 до 93,02 кв. м — идеальный вариант для большой семьи или любителей комфорта и пространства. Всего застройщик предлагает будущим новоселам дома №4 ЖК «Расцветай на Гоголя» более 20 планировочных решений.

Дом №4 ЖК «Расцветай на Гоголя» возводится при участии ПАО Сбербанк по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать в офисах продаж и по телефону: +7 (383) 255-88-22.

Офисы продаж:

ул. Гоголя, 205

ул. Фрунзе, 228, офис №1

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлены ГК «Расцветай». На базовой фотографии ЖК «Расцветай на Гоголя»