Водолазы МЧС России третьи сутки ищут пропавшего мужчину в Новосибирском водохранилище

Водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России третьи сутки ищут пропавшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области в Телеграме.

— 23 июля мужчина упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище. Судьба его не известна до сих пор, — говорится в сообщении.

К поискам подключились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, включая водолазные группы. Но поиски осложняются отсутствием точного места падения в воду потерпевшего.

Спасатели провели визуальный осмотр акватории и прибережной зоны площадью 30 кв.км и обследовано 30 000 метров дна акватории.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 12-летняя девочка повисла на балконе.