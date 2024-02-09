«Штрафовали много раз»: найден водитель автобуса, который объехал пробку по дворам Новосибирска

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса №79, который решил объехать пробку по узким дворам улицы Бориса Богаткова в Новосибирске.

― Им оказался уже знакомый нам 47-летний мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ― рассказали в городском ГИБДД.

Сейчас на него составили административные протоколы за несоблюдение требования и перевозку пассажиров с нарушением ПДД.

Общая сумма штрафа на данный момент будет составлять 2 тысячи рублей.

Напомним, что во время объезда пробки автобус был заполнен людьми. При путешествии по дворам водитель сбил столб ограждения. Выбираться из западни водителю помогали прохожие, размахивая руками как регулировщики. Стоит отметить, что уже во дворе автобус сам стал причиной небольшой пробки.

Ранее редакция сообщала о том, что рейсовый автобус с пассажирами загорелся на трассе под Новосибирском.