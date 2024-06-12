«Расставляем мебель по этажам»: глава облбольницы Новосибирска о строительстве детской клинической больницы

Проектирование детской клинической больницы идет уже 1,5 года. Как сообщил на пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, разработкой проекта занимается серьезная фирма.

— Детская областная клиническая больница — это наша мечта. С проектировщиками мы общаемся 3-5 раз в неделю. Сейчас находимся на этапе расстановки мебели по этажам (виртуально), — отметил Юданов.

Он напомнил, что в здании предполагается разместить детский хирургический корпус, детский специализированный корпус и онкоотделение.

— Предполагается, что детская ОКБ будет специализироваться на оказании высокотехнологичной медицинской помощи детям. Неотложная помощь будет оказываться в детской больницах №1 и №3, а также в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, — добавил Анатолий Юданов.

В январе на пресс-конференции главврач отмечал, что ориентировочно медцентр будет 7 этажей. Он также говорил, что в 2024 году ожидается переход на следующий этап реализации проекта — финансирование. Его объем Юданов не уточнял.

Напомним, Новосибирская область — одна из немногих территорий, у которой до сих пор нет детской областной клинической больницы. Конкурс на проектирование нового корпуса был объявлен в июле 2022 года. После получения проектно-сметной документации область планировала подать документы в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на получение федеральных денег. В рамках этой программы 78% от стоимости объекта финансирует федеральный бюджет, 22% — региональный, говорил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее отмечалось, что в детском корпусе облбольницы планируется создать 254 койко-места.