Весенние каникулы в новосибирских школах начнутся через две недели

Самая длинная школьная четверть заканчивается. Российские школы самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул. Однако, в основном они ориентируются на рекомендации Министерства образования РФ.

Согласно рекомендациям, третья четверть заканчивается через две недели: с 24 по 31 марта школьники уйдут на каникулы. За оставшиеся две недели им предстоит написать четвертные контрольные, исправить, полученные двойки, чтобы «не портить» четвертную оценку.

Весенние каникулы для учащихся по триместровой системе в 2024–2025 учебном году пройдут с 5 по 13 апреля.

Узнать точные даты начала и продолжительности каникул можно будет на официальных сайтах каждого образовательного учреждения.

Четвертая четверть будет самой короткой. Школьники будут отдыхать в майские праздники, приуроченные ко Дню весны и труда и ко Дню Победы. Летние каникулы начнутся с 24 мая, если в школе шестидневка, и с 23 мая, при пятидневке. Окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе планируют сформировать список наставников, которым будет разрешено выступать в школах.