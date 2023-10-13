Облигации компании экс-силовика из Новосибирска раскупили за день

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций новосибирской компании ООО «Чистая планета». Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб. Срок обращения бумаг — 1 800 дней, сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис капитал».

—Привлеченные инвестиции компания частично планирует направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования, — уточняется в сообщении.

Компания находится в процессе получения кредитного рейтинга — ориентир получения — конец октября.

По данным Seldon.Basis , директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей, выручка за 2022 год — 243,5 млн руб (+62%), чистая прибыль — 25 млн (+66%). Вячеслав Певнев является собственником еще 7 компаний в которых ему принадлежит от 35% до 100%.

До 2018 года полный тезка ключевого акционера компании был заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2020 году в СМИ была вброшена информация якобы о похищении у отставного полковника 130 млн рублей, которые лежали в ячейке в одном из банков Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что «Чистая планета» планирует зайти в сети с фасованной продукцией.