Суд арестовал воспитателей-извергов в Новосибирске

Следователи СК задержали сотрудниц частного детского сада, которые издевались над малышами. Сегодня, 13 октября, Октябрьский районный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения для обвиняемых.

Напомним, громкий скандал произошел в июле 2023 года после публикации в социальных сетях видео с камер наблюдения в дошкольном учреждении. На кадрах педагог грубо хватает малышей, швыряет их в стороны. Такое жесткое воспитание в «Маленьком принце» возмутило родителей. В заведении начались многочисленные ведомственные проверки, после которых оно закрылось.

― Следователи отсмотрели километры видеозаписей, опросили родителей и пришли к выводу, что от рук воспитателей пострадали более 10 детей, ― рассказали в СК по Новосибирской области.

Уже предъявлено обвинение директору учреждения по статье «Ненадлежащее оказание услуг». Как выяснилось, на провокационных кадрах она тоже засветилась в роли педагога. Ее и коллегу теперь обвиняют по еще по двум статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей и за истязание малолетних.

— Суд согласился с ходатайством следователя и мнением заместителя прокурора Октябрьского района о необходимости избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.