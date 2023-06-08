Облигации новосибирской компании раскупили за один день

Размещение второго выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» прошло 6 июня, инвесторы за один день раскупили весь объем облигаций в 150 млн руб. — всего совершено 942 сделки, сообщила пресс-служба организатора выпуска ООО «Юнисервис Капитал». Размещение выпуска проходило по открытой подписке. Максимальный объем одной заявки находился на уровне 7 млн руб., а минимальная сумма составила 4 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована в размере 159 тыс. руб., самая же популярная составляет 34 тыс. руб. Напомним, что объем эмиссии «СЕЛЛ-Сервис» — 150 млн руб., срок обращения — 3 года.

Эмитент привлек средства для пополнения оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что позволит сократить риск перебоев в поставках и, соответственно, увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 году.

У «СЕЛЛ-Сервис» на данный момент в обращении находится еще один выпуск, который был размещен в феврале 2022 года в объеме 65 млн руб. и со ставкой купонного дохода в 16% годовых на весь период обращения. На вторичных торгах бумаги торгуются значительно выше номинальной стоимости, так, в мае 2023 года их средневзвешенная за месяц цена составила 106,45% от номинала облигации в 1 000 руб.

Компания импортирует какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, какао-масло, ванилин, декстроза лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты, применяемые предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и учредитель — Петр Новак. Среднегодовой прирост выручки — 60%. За 2022 год выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 71 млн. По итогам 1 квартала 2023 года — 478,5 млн руб и 39,9 млн руб соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что кондитерские фабрики Сибири в два раза увеличили импорт какао-продуктов.