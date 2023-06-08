Почти 50% работающих россиян четыре дня в неделю страдают от недосыпа

Эксперты отмечают, что снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, снижает и производительность труда. И, как следствие, получается, что работодатель в такие дни переплачивает работнику, пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

По данным исследования, переплаты в среднем оцениваются в более, чем 290 миллиардов рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год, что на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году, уточнили в НАФИ.

Согласно сведениям аналитиков, в среднем россияне страдают от недосыпа четыре дня в неделю, а о недостатке сна заявили 48% респондентов.

Чаще всего недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, их оказалось 59%. И, как правило, в большинстве случаев это женщины (58%).

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