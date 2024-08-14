Перед началом сезона ХК «Сибирь» провел открытую тренировку

Хоккейный клуб организовал тренировку для СМИ, приуроченную к началу нового сезона 2024-2025 годов. Кадрами с тренировки команда поделилась в своей группе на на странице «Вконтакте».

В ближайшее время команда планирует контрольный матч с «Югрой» и подготовку к турниру в Омске.

Напомним, что после поражения клуба в КХЛ руководство «Сибири» полностью сменилось. Впервые с 2010 года у клуба поменялся генеральный директор: вместо Кирилла Фастовского назначен Лев Крутохвостов, который ранее занимал должность заместителя руководителя по спортивным вопросам новосибирского филиала Федерации хоккея. Спортивным директором стал Андрей Меркулов, бывший менеджер московского клуба «Динамо».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» заключил контракт с Максимом Карповым.