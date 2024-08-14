22 дела о нарушении парковки самокатов рассматривают суды Новосибирска

В прошлом году в Новосибирске выявлены 20 мест организации незаконной массовой парковки самокатов. В этом году — уже более 23. Об этом рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

— С прошлого года мэрия начала направлять документы в суд на взыскание штрафов по факту размещения средств индивидуальной мобильности в неустановленных местах. В этом году в рамках проведенных судебных процедур муниципалитет получил первое взыскание в размере 100 тысяч рублей за парковку одного СИМ, — комментирует Морозов. — На данный момент в судах рассматривается 22 дела на общую сумму 2,2 млн рублей.

Чиновник напомнил, что разрешенные парковочные места прописаны в соглашении, заключенном между муниципалитетом и кикшеринговыми компаниями, как и правила эксплуатации электросамокатов на улицах города и зоны разрешенной скорости движения. Например, по соглашению на площади Ленина парковка СИМ не допускается. Выявлением фактов нарушений занимаются районные администрации, которые направляют материалы в арбитражный суд Новосибирска.

— Кикшеринговые компании должны определить места для завершения маршрутов движения на электросамокатах. В приложениях сервиса эти места должны обозначаться как парковка, — говорит Александр Морозов.

По его словам, отношения между кикшерингом и пользователем, чтобы тот не бросал СИМ в неустановленных местах, должна регулировать сама компания.

Судя по документам, опубликованным в материалах суда, кикшеринговым компаниям запрещено размещать на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, пункты выдачи и приема электросамокатов (парковочные места электросамокатов) без соответствующих разрешений на использование земель, земельных участков. В случае неисполнения судебного акта суд может взыскать судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей в отношении каждого выявленного пункта выдачи и приема электросамокатов (парковочного места электросамокатов), размещенного на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без соответствующих разрешений.

Стоит отметить, что в июле в ответ на запрос Infopro54 в мэрии города сообщали, что разрешения на использование земель для размещения кикшеринговых самокатов в 2024 году не выдавались. Срок выданных в 2023 году разрешений на использование земель для целей размещения стоянок самокатов истек.

Напомним, в этом году в Новосибирске работают 3 кикшеринговые компании. В начале апреля о старте сезона объявил старожил новосибирского рынка — компания Whoosh. В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. В середине апреля на рынок вышел еще один оператор кикшеринга — «Яндекс Go». Ранее в городе эта компания не работала. Флот нового для Новосибирска игрока состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. В июле в город вернулась компания «Юрент».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как можно сократить количество нарушений и ДТП, в которых участвуют электросамокаты.